Guaidó: Nuevo informe de la ONU evidencia que la situación en Venezuela se ha agravado

Posteado en: Destacados, Nacionales

Un nuevo llamado a “no relativizar la tragedia en Venezuela”, sobre todo después del nuevo Informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, hizo el Presidente (e), Juan Guaidó.

Por Asamblea Nacional

En entrevista con Eduardo Feinmann, de radio Mitre de Argentina, este miércoles el mandatario del Gobierno interino tildó el documento que contiene, entre otras cosas, cientos de testimonios de víctimas torturadas por organismos del régimen de Nicolás Maduro, de “atroz y doloroso”.

“El Informe de la ONU es doloroso y narra el sadismo en la violación de DDHH en Venezuela. Las atrocidades narradas en el Informe de la ONU están sucediendo en este momento, no en Gobiernos pasados. Es inaceptable que se relativice, que se niegue la tragedia en Venezuela, que se juegue con la dignidad del ser humano”.

Asimismo destacó que el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, decía hace poco que “había una mejora en la situación de derechos humanos (en Venezuela)”; lo que en opinión de Guaidó “eso es relativizar y vemos que el Informe de la ONU no solo lo contradice directamente; sino que se ha agravado la situación en Venezuela”.

En la entrevista, el Presidente encargado comentó que en el reciente Informe de la ONU hay nuevos elementos como la situación en las fronteras del país; así como más testimonios “dantescos” entre los que destaca poner corriente en los genitales a un detenido, amenazas de violación a hombres y mujeres, etc.

“Estos testimonios no son elementos aislados si no sistemáticos y que apuntan a la oposición. Este plan sistemático señala a Nicolás Maduro. La impunidad y la soberbia lleva a este tipo de crímenes dantescos. A pesar de todos estos crímenes de lesa humanidad, hay una sociedad que resiste y no se rinde en la búsqueda de libertad y justicia”.

Finalmente Guaidó recordó que las sanciones siguen siendo la “herramienta del mundo libre para enfrentar y hacer responsable a torturadores y violadores de derechos humanos como el caso de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Putin, entre otros”.

“Si al Presidente Fernández no le gustan las sanciones que empuje por implementar la Carta Interamericana de Derechos Humanos que es una herramienta que tienen las Américas para proteger a los vulnerables no a los poderosos, no a los dictadores. Quitar las sanciones a Nicolás Maduro es abonar a la impunidad que viola privados de libertad o secuestrados por el régimen en cárceles militares en Venezuela”.