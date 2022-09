Pacientes renales perdieron tratamiento de diálisis por falta de luz en el Hospital de Paraguaná (VIDEOS)

Quince pacientes de la unidad de diálisis “Dra. Magaly Romero”, ubicada en el Hospital Doctor Rafael Calles Sierra, el principal de la Península de Paraguaná en el estado Falcón, perdieron la diálisis de este 21 de septiembre, porque en el sector no había servicio eléctrico y la planta del lugar no quiso encender.

Por Corresponsalía

Johanyer Reyes, paciente de la unidad, denunció que llegaron a las 6:00 am al lugar para someterse al tratamiento por cuatro horas, pero no había luz. Así que les tocó esperar hasta las 12:00 del mediodía, pero el servicio eléctrico no se restableció y la planta que tiene la unidad está dañada desde el pasado 10 de septiembre cuando se registró un apagón por más de 12 horas en la Península de Paraguaná, lo cual afectó la unidad.

“Estuvimos esperando la luz, pero no llegó. Ya esto es inhumano. Ni aire tenemos, porque no los han reparado. En Carirubana hacen y hacen fiestas y los enfermos estamos pasando tantas necesidades. No sabemos si nos van a dializar en otro horario, ya que no hay luz y las baterías de las máquinas no duran tanto tiempo. De esto depende nuestras vidas “, dijo.

Extendieron un llamado a las autoridades para que atiendan las necesidades de los pacientes renales, que es un alto número en el estado Falcón. Ellos dependen de una máquina para mantenerse con vida.

Al solicitar información a la dirección del hospital, solo se supo que está funcionando una parte de la planta y solo para encender las áreas más necesarias como los quirófanos para evitar que en medio de una operación se presenten fallas.