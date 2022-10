Guardia Costera de EEUU encontró cadáveres flotando durante operativo de rescate en Florida

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Como era esperable, el número de fallecidos en Florida tras el paso del devastador huracán Ian comienza a aumentar. Desde la Guardia Costera confirman haber encontrado a varias personas ahogadas.

Por infobae.com

De manera extra oficial se habla de que ya se han encontrado al menos 20 personas fallecidas a consecuencia del paso del brutal huracán categoría 4, Ian, por la península de Florida. El propio director de manejo de emergencias del estado, Kevin Guthrie, habló de esta cifra pero dijo que aún no pueden darla por certera ya que hay que verificar que las personas fallecieron por la tormenta y no por otras causas durante la tormenta. Pero todo parece indicar que el número pudiera aumentar considerablemente a medida que los grupos de rescate logran entras en las áreas más afectadas.

Fue Guthrie también quien, sin dar detalles o especificaciones sobre el lugar puntual en que esto ocurrió, aseguró que la Guardia Costera había encontrado varios cuerpos sin vida flotando en una vivienda.

“Permítanme pintarles la escena. Un lugar en el que la inundación llegó hasta el techo. Un grupo de buzos de la Guardia Costera entra al sitio e identifican lo que parecen ser restos humanos. Queremos ser lo más transparentes posible, pero de verdad no tenemos un número en este momento”, confiaba a la prensa Guthrie durante el encuentro esta mañana.

La Guardia Nacional de Florida rescatando a residentes que se encontraban aún en zonas de peligro

Mientras tanto, el presidente Joe Biden y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quienes estaban en una especie de tregua (son rivales políticos) por el huracán, tienen sus primeras diferencias públicas por Ian. Para Biden, Ian puede haber sido el huracán más mortífero en la historia del país, dada su intensidad y el nivel de las inundaciones. DeSantis no está de acuerdo con esa afirmación. Hasta ahora, el huracán que más muertes provocó en la historia del país fue uno que azotó Palm Beach, en la Florida, en 1928, causando 2500 muertes.

“No creo que estemos ni remotamente cerca de esa cifra”, decía DeSantis, quien sin embargo reconoció que saber un número certero de fallecidos a esta altura es muy difícil pero aseguró que la situación “tiene la potencialidad de haber generado muchas fatalidades”.

El problema es que tampoco se sabe cuánta gente está desaparecida y necesita ser rescatada. Hay áreas que continúan completamente inundadas en Florida. Si bien pertenecían a zonas en las que se ordenó evacuar, se sabe que muchas personas no acataron esa orden. Cerca de 20 mil personas completaron un formulario previo a la llegada del huracán en el que le indicaban a las autoridades que se quedarían en los hogares y no evacuarían. Muchos de ellos han sido contactados ya, pero a otros no se los ha podido localizar aún.

Barcos que quedaron en medio de la ciudad

“A cerca de la mitad no los pudimos localizar aún pero eso no significa que estén desaparecidos. Hay que tener en cuenta que en muchos lugares aún no hay energía eléctrica y la comunicación se hace muy difícil”, explicaba Guthrie. “Puede que estén sin acceso a un teléfono pero eso no quiere decir que necesariamente estén en peligro”.

Equipos de búsqueda y rescate de todo el país están llegando a la costa oeste de la Florida para ayudar con esta labor.