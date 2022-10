¡Contundente! La respuesta que dio Arcángel cuando le preguntaron por Bad Bunny

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Considerado uno de los artistas más icónicos del género, Arcángel sigue produciendo éxitos que suenan con insistencia. Si bien su carrera como solista se ha apagado un poco; todavía su voz hace parte de algunas colaboraciones con diferentes artistas que lo siguen reconociendo como una parte importante de la historia del reguetón y como inspiración para sus procesos musicales.

Arcángel, en entrevista con Ncs video music contó que uno de los reguetoneros y raperos más relevantes de la actualidad, el reconocido Bad Bunny, es de su total respeto y cariño; debido a la estrecha relación que mantienen desde los inicios del ‘conejo malo’.

Como parte de su nuevo lanzamiento, el medio le preguntó al artista por la ausencia de Bad Bunny, que es considerado parte fundamental dentro de las colaboraciones de los cantantes actualmente y sobre todo, por su amistad.

Ante la pregunta, Arcángel respondió que “él no tiene que salir en cada cosa que yo hago”; una respuesta contundente que, más allá de un acto de egoísmo, fue una forma de mostrar el respeto que tiene él por la carrera, los compromisos y la tranquilidad de Bad Bunny.

“Papi estamos hablando del artista número uno mundial ahora mismo. Yo estoy consciente de que aquel niño de tres años atrás se convirtió en el artista número uno globalmente y hay que respetarlo. ¿Sabe cuánta gente él tiene jodiéndolo para grabar con él?”, añadió Arcángel; quien después contó una anécdota emotiva sobre su relación personal y fuera de los escenarios.

“Papi, el hombre me llamó el día de los padres y me felicitó y me dijo: ‘solamente he felicitado a dos personas, mi padre y tú’, y a mí se me salieron las lágrimas”, dijo Arcángel a ncs video music.

Además, también agregó que uno de sus logros más grandes es haber sido la primera colaboración del autor de ‘yo perreo sola’, e incluso lo comparó con haberse llevado un Grammy Latino o un premio Billboard.

“¿Tú sabías que uno de mis logros más grandes es que yo fui el primero que grabé con él? Ese es el grammy que nunca voy a tener, el Billboard que yo nunca voy a tener, yo lo tengo ya, ¿tú sabes por qué? Porque él se lo ganó”, contó Arcángel.