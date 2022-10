Vivió un infierno durante 13 años por enfermedad desconocida… y un neurólogo finalmente encontró lo que tenía

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Miré por encima del hombro del médico mientras señalaba manchas blancas en una resonancia magnética de mi cerebro. “Estas son áreas de desmielinización”. Habló definitivamente, como si 13 años sin diagnóstico de síntomas como fatiga debilitante, problemas de movilidad y dolor, fuera solo un gran malentendido.

Por Insider

Traducción libre de lapatilla.com

“Su líquido cefalorraquídeo mostró evidencia de inflamación. Lo que estamos tratando aquí es esclerosis múltiple “, dijo. Sus palabras llenaron mi cerebro como la carbonatación de un refresco, burbujeando a través de mi mente y sofocando mis pensamientos. La idea de que una simple prueba proporcionara la respuesta que me faltaba durante 13 años parecía un sueño.

Lo había intentado todo hasta ese momento.

Mi búsqueda de un diagnóstico me había llevado a médicos a una distancia de cuatro horas en avión desde mi casa. Las sugerencias inútiles iban desde el ejercicio hasta la psicoterapia y una bebida mezclada, como si Smirnoff con un chorrito de jugo de arándano pudiera evitar que mi cuerpo decayera.

Cuando llegué a la marca de los 10 años, pensé que colgaría del borde de la montaña no diagnosticada por el resto de mi existencia. Pero aquí estaba yo en esta sala de examen en un día como ningún otro. Fue un día que nunca pensé que llegaría.

Lanzó una lista de medicamentos frente a mí como si fuera tan simple como elegir un artículo de un menú . Había pastillas, inyecciones, infusiones y largas listas de reacciones adversas y posibles efectos secundarios. Sentí un alivio abrumador con un lado de miedo.

“¿Volveré a caminar con normalidad? ¿Pueden sanar estas lesiones? ¿Mis piernas se fatigarán con tanta facilidad para siempre?” Apilé las preguntas una sobre otra hasta que llegaron al techo. Esperé un diagnóstico durante tanto tiempo, pero no me había preparado para aceptar uno.

Pensé en la vez que soporté un examen de mamas innecesario porque el médico lo exigió. Recordé el momento en que un médico me dijo que no había respuesta ya que mi cuerpo continuaba declinando hasta que simplemente existir era una lucha. Hoy fue un buen día. Una respuesta significaba un tratamiento, y me lo merecía más que nada.

Empecé a sentirme como yo otra vez

Regresé a su consultorio muchas veces en los años siguientes para realizarme chequeos y recibir una infusión de un medicamento que agota las células B para calmar mi enfermedad. Así como habían pasado años durante mi búsqueda de un diagnóstico, el tiempo pasó y pasó durante mis primeros años como paciente con EM. Lentamente, mi cuerpo mostró una semejanza a lo que alguna vez fue. Gradualmente, mis bengalas se asentaron y mis habilidades se equilibraron con el tiempo. Finalmente pude reconocerme de nuevo.

Luego, a principios de este año, este amable e inteligente doctor anunció su retiro. La estabilidad que había ganado a través de mi relación con él se derrumbó debajo de mí.

De repente me sentí perdido de nuevo, como lo había hecho durante mis años sin diagnóstico. Me había dado todo lo que esperaba. Este hombre me había permitido tener una segunda oportunidad en la vida, y ahora tenía que aprender a caminar por este camino sin él. No estaba seguro de cómo hacerlo.

Leer más en Insider