El merenguero Omar Enrique se volvió a poner su traje “rojo rojito” para arremeter duramente contra Nacho (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La noche del pasado miércoles 5 de octubre durante un encuentro con la prensa, el cantante Omar Enrique le recomienda a sus colegas venezolanos que dejen de hablar mal de Venezuela, entre ellos, mencionó sin titubeo a Nacho.

Por Revista Ronda

En plena rueda de prensa, el merenguero expresó: “Te voy a decir algo de manera muy responsable hay artistas que hablan mal de su país, hay una cosa que admiro de los colombianos y es que tú no ves nunca a un colombiano hablando mal de Colombia, pero tú si ves un venezolano hablando mal de Venezuela. Eso no puede ser, independientemente que tú no estés de acuerdo con el tema político, tú tienes que hablar bien de tu país; ese es el deber ser y yo lo digo con el corazón en la mano”.

Asimismo, acotó que hay artistas que pintan a Venezuela como “el caos”, tal como lo hace Nacho, que actualmente vive en el país, pero siempre pinta a su patria de esa manera, según aseguró el cantante.

“Nacho es un artista que se la mantiene hablando mi3rd4 de Venezuela y ahora está viviendo aquí. Pero a todos los artistas le ha hablado mi3rd4 de Venezuela, entonces cuando un artista venezolano habla mi3rd4 de su país, lo lógico es que si tú no eres de aquí, tú creas lo que te están diciendo”, dijo Omar.

“De verdad yo a esos artistas que hablan paja de su país me dan lástima porque este es el mejor país del mundo. No tienen idea la cantidad de gente de México, Colombia, de Estados Unidos, Panamá, de todas partes que han venido a Venezuela y me dicen Dios mío pero qué es esto, no lo pueden creer cuando llegan aquí a Venezuela, creen que están llegando a Haití o que están llegando a Somalía y cuando llegan aquí no lo pueden creer y dicen Dios mío, pero si aquí hay restaurantes”, acotó.

Leer más en Revista Ronda