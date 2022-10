El irreconocible aspecto de Edward Furlong, protagonista de “Terminator 2” (Fotos)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Edward Furlong fue visto en la ciudad de Nueva York con un aspecto muy desmejorado. El actor de 45 años, que se hizo famoso por “Terminator 2” junto a Arnold Schwarzenegger, fue fotografiado tomando un café al aire libre en el bar Primi el domingo.

Por Infobae

Fue una estrella infantil que saltó a la fama como John Connor en “Terminator 2? y Danny Vinyard en “American History X” y apareció junto a los grandes de Hollywood, incluidos Meryl Streep, Ed Norton y Liam Neeson.

En fotos exclusivas obtenidas por el diario The Post, Furlong se veía algo desaliñado con un traje negro con corbata y una camisa de vestir blanca debajo. Su cabello estaba despeinado.

El protagonista de “Terminator 2: Judgment Day” ha estado sobrio desde hace cuatro años después de una adicción a la heroína y la metanfetamina que lo metieron en varios problemas legales. Furlong también admitió que sufrió dos sobredosis.

A principios de este año, el propio actor contó que tuvo que ponerse una nueva dentadura para reemplazar los naturales que se habían deteriorado por las drogas.

“Suena extraño para mí estar hablando de dientes porque no vivo ni respiro de la forma en que me veo, pero cada vez que me miraba en el espejo, me desanimaba como un recordatorio de lo que había hecho durante todos esos años“, relató al diario Daily Mail en julio.

Y reveló que su éxito temprano lo llevó a una mala administración del dinero y malas decisiones, y agregó que “no tenía demasiadas personas que me cuidaran” y que “lo dejaron en libertad” cuando era un actor prometedor en Hollywood.

Furlong tiene un hijo de 15 años, Ethan, con su ex esposa Rachael Bella. La pareja estuvo casada de 2006 a 2014.

Más de cinco años después de su último roce con la ley, una condena en 2016 por estar bajo la influencia de las drogas, Furlong está sobrio y lo ha estado durante más de cuatro años.

También está relanzando su carrera cinematográfica y recientemente terminó de filmar en Texas con Brad Keller, un productor y director que trabajó en el thriller JFK de 1991, una película llamada “Charlie’s Horse”. Su último papel en una película fue “Terminator: Dark Fate” en 2019, donde su rostro se insertó digitalmente.

Hablando en exclusiva con Daily Mail, Furlong dijo: “Se siente genial estar de vuelta en el set y sobrio también. Realmente lo disfruté y siento que puedo estar más en el momento. me encanta trabajar. Veremos que pasa. Es bueno tener una segunda oportunidad”.

Furlong tenía solo 13 años cuando el director James Cameron lo contrató para asumir el papel central de John Connor en “Terminator 2: Judgment Day”.

Sobre la película que lo llevó a la fama, el actor dijo que “todo fue un shock” para él. “No sé si alguna vez lo absorbí por completo. Me tomaron de la nada, simplemente audicioné y antes de darme cuenta, estaba en la película”.

Pero la fama instantánea lo llevó por el mal camino.

Furlong dijo que, por muy exitoso que pareciera, siempre sintió que “estaba engañando a todos” y estaba aterrorizado de que “la gente pudiera descubrir quién era realmente”.

“Me sucedieron muchas cosas increíbles, pero todo tiene un precio, nada es gratis”, agregó. Cuando era más joven, no tenía demasiadas personas que me cuidaran y me dejaban correr libremente. No sabía cómo administrar mi dinero. Si habría sido mayor, no habría tomado tantas malas decisiones”.

Primero llegó la marihuana, el alcohol y los hongos mágicos. Luego, cuando llegó a los veinte y se embarcó en fiestas casi diarias, consumió cocaína y heroína, una para ayudarlo a mantenerse despierto y la otra para que dormir.

“Nunca fui un adolescente normal. Tuve una vida muy poco normal. Estaba casi destinado a [la adicción a las drogas]. De una manera extraña, realmente nunca sentí que encajaba”, dijo. “Entonces, cuando estaba drogado, tenía camaradería con otras personas. Solo bebiendo y festejando. De repente, sentí que estaba con gente y que encajaba de alguna manera. Así empezó”.

En 2006, se casó con la actriz Rachael Bella, mejor conocida por su papel en la película de terror “The Ring”. Furlong logró mantenerse alejado de la heroína por un tiempo después del nacimiento de su hijo, pero en 2013 volvió a caer en la adicción y fue arrestado por agresión doméstica contra su entonces novia, Monica Keena.

En 2009, su matrimonio estaba tambaleándose con Bella, quien le pidió el divorcio, seguido de un escándalo en 2012 cuando su hijo Ethan, entonces de seis años, dio positivo por cocaína después de una visita a la casa de su padre, lo que llevó a un juez a ordenar solo visitas supervisadas con su hijo.

Furlong había vuelto a caer en la adicción a la heroína y la metanfetamina, lo que culminó con su arresto por agresión doméstica contra su entonces novia Monica Keena en enero de 2013 y su sentencia de 180 días en la cárcel. A pesar de pasar 61 días en prisión y completar un programa de drogas de 90 días, aún no podía dejar los malos hábitos, a pesar de estar cada vez más desesperado por hacerlo.

“Hacia el final, estaba tomando montones y montones de heroína, metanfetamina, fumando DMT [una droga psicodélica] todo el tiempo. Así estaba todo el día”, relató.

“Es increíble que todavía esté vivo; hubo un par de llamadas cercanas. Una vez que entras allí, es muy difícil ver una salida. Eso es lo que me gustaría que la gente entendiera: hay una salida, pero es difícil. Es lo más valiente que he hecho en mi vida no consumir. No soy alguien a quien le guste ser controlado por nada ni por nadie y ya no quería ser esclavo de eso”, afirmó.

En agosto de 2016, él y un amigo se hospedaron en un hotel en Ventura, un pequeño pueblo al norte de Los Ángeles, con la intención de dejar la heroína. El personal encontró jeringas usadas en la habitación que habían compartido. Expulsados del hotel, intentaban registrarse en otro cuando fueron arrestados por estar bajo la influencia de una sustancia ilícita y registrados en la Cárcel del Condado de Ventura.

“En realidad, fue arrestado por una cosa tan tonta que terminó dejándome sobrio”, dijo Furlong. “Odiaba la vida. Pensé que no era justo lo que había sucedido. Pero condujo a lo que está sucediendo hoy”.

En la sentencia en febrero de 2017, Furlong recibió de 36 meses de libertad condicional que entraría en vigor si no completaba una rehabilitación de drogas de seis meses.

“Mi hijo y yo tenemos una relación maravillosa. Me gusta lo simple que es mi vida en estos días. No tengo resaca ni me pregunto qué hice anoche. Espero seguir así. Es lo mejor que he hecho”.

Ahora su objetivo es recuperar su antigua vida. “Las cosas están cambiando lentamente y solo quiero que mi vida vuelva a ser lo que era y lo que estaba haciendo en primer lugar. Jodí a tanta gente cuando estaba drogado, recuperar la confianza de las personas que trabajan contigo cuando has fallado tanto con ellos es un proceso largo”.

“La gente está aprendiendo a confiar en mí nuevamente. Es genial y las cosas poco a poco están empezando a ponerse en marcha de nuevo”.