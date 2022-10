Rasgos de una mujer que hacen que un hombre se enamore perdidamente

Posteado en: Curiosidades, Titulares

A la hora de conquistar a alguien, es lógico que haya ciertos rasgos que le gusten más a ciertas personas, todo tiene que ver con esa atracción de primer momento que se da, el clásico flechazo y cómo se desarrollen las cosas entre ustedes, puede que no haya flechazo, pero con el tiempo, puede que a esa persona le guste algo que vio en ti.

Por En Pareja

¿Qué determina que un hombre se enamore de ti? Algunas mujeres poseen ciertas características tanto físicas como emocionales que logran impactar en la persona que les interesa, dichas actitudes o rasgos suelen ser como un ancla para algunos hombres que quedan rendidos a sus pies.

Sabe cómo disfrutar de la vida. Se da sus gustos, manda en su vida completamente, le gusta cómo es esa vida y sabe aprovechar cada momento de ella, ha aprendido lecciones que la han hecho valorar cada día y vivirlo al máximo.

No está muy disponible. No es de rogar, no persigue a los hombres, sabe con quién sí y con quién no, su vida no gira alrededor de un hombre y no dirá cuando esté esperando un mensaje o llamada de quien le interesa, más bien ella se hará la interesante.

Ve a un hombre como su igual. Y sí ve actitudes machistas, se va como llegó, no cree que la mujer deba sacrificar su vida a un hombre, trata que la relación sea de dos, que hagan un equipo, que sea mutuo lo que sienten, si no, no le interesa perder el tiempo.