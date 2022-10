“Dólar… tortilla… gasolina”: López Obrador perdió el hilo y puso la cómica ante las cámaras (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El Andrés Manuel López Obrador elocuente en su discurso ha quedado en el pasado. Quizá se deba al desgaste que el presidente de México ha sufrido por las mañaneras que ocupan buena parte de su tiempo cinco días a la semana.

Por Libertad Bajo Palabra

Hay ratos en que el presidente ya no sabe qué decir, o no sabe lo que está diciendo. En redes sociales circula el video de parte de la mañanera de este martes 11 de octubre. El presidente diserta sobre la tortilla, el dólar, la gasolina, pero no dice nada de eso, porque se le olvidó de qué estaba hablando:

“Y la tortilla, que es básica. Me decía un tortillero que el ideal era un dólar y… Pero me hablaba de otra… Un dólar… tortilla. Falta un factor, ahora me acuerdo. Pero el equivalente y le decía yo de que no porque ya el dólar está abajo de 20 pesos, la tortilla no en algunos lugares. Pero estoy tratando de acordarme de lo otro que es el equivalente. Ah, ya sé, gasolina, dice: ‘Un dólar la gasolina, un dólar la tortilla y un dólar…’ ¿Qué dije?”

»Interlocutor: “La gasolina”.

»López Obrador: “Sí, gasolina. No, no. Es gasolina, tortilla… No, no, no. Ya me voy a acordar”.

»Intervención: “¿Frijol?”

»López Obrador: “No, no, no, tampoco frijol, no. Pero ya me voy a acordar ahora. Es que ya ven, el COVID largo tiene el efecto de que se acuerda uno de cosas…”

En redes sociales la torpeza del presidente mexicano al hablar ha sido motivo de burlas.