Poder infernal: Ucrania derriba cuatro helicópteros “Alligator” rusos en sólo 18 minutos

Ucrania afirmó este miércoles que derribó al menos cuatro helicópteros rusos, posiblemente Ka-52 apodados “Alligator”, en un lapso de tan solo 18 minutos.

Por: El Diario NY

“Desde las 08:40 hasta las 08:58 del 12 de octubre, unidades de misiles antiaéreos de la Fuerza Aérea destruyeron al menos cuatro helicópteros de ataque enemigos (probablemente Ka-52), que brindaban apoyo de fuego a las fuerzas de ocupación terrestre en dirección sur”, dijo la fuerza aérea en su canal de Telegram.

Según informes preliminares, uno de los helicópteros derribados se estrelló en una parte no especificada del sur de Ucrania que las fuerzas de Kiev habían recuperado recientemente de los rusos, mientras que los otros tres aterrizaron en algún lugar detrás de la línea del frente.

Productive morning, Ukrainian style.

Today, in just 18 minutes, service members of #UAarmy shot down 4 russian helicopters that were spoiling beautiful autumn skies in the south of Ukraine.

No place for Alligators here.

The local climate is hostile towards them. pic.twitter.com/KjT9U3GnPN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022