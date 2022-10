Ascienden a 11 los niños muertos por hundimiento de un ferri en Camboya

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las autoridades de Camboya elevaron a 11 el número de escolares muertos después de que un ferri se hundiera en las aguas de un río de la provincia de Kandal (sur), la segunda más poblada de Camboya.

El incidente se produjo la noche del jueves, cuando un barco, que transportaba a cerca de 15 niños que habían salido de la escuela y volvían a casa, se hundió mientras navegaba entre dos poblados del distrito de Leuk Dek, en el sureste del país.

La Policía estima que cerca de 15 pasajeros viajaban en el buque, que se hundió en la localidad de Kampong Dor Toteung tras salir de la aldea de Ampil Teuk hacia la remota aldea de Koh Chamroeun, donde viven cerca de 300 familias, según recogen los medios locales.

Las autoridades aún investigan las causas del accidente, pero han adelantado que las investigaciones preliminares apuntan a posibles “negligencias” por parte de los responsables de la embarcación, que pueden haber sido agravadas por el aumento del nivel del agua debido a las fuertes lluvias que golpean la región, informó el diario Phnom Penh Post.

En ese sentido, señalaron que hay indicios de que el barco podría haber superado el límite máximo de pasajeros y que no contaba con dispositivos de flotación adecuados en caso de que se diera una emergencia.

EFE

.@UNICEFCambodia is saddened and shocked by the loss of children’s lives in the ferry disaster that took place last night in Kandal Province. pic.twitter.com/aHMqaNKK2A

— UNICEF Cambodia (@UNICEFCambodia) October 14, 2022