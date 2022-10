Ronaldo, íntimo: confesó haber sufrido depresión, su trauma en aeropuertos y qué pasó en la final de Francia 1998

Posteado en: Deportes, Titulares

El ex futbolista brasileño, en el marco de la presentación de su nuevo documental, rememoró su exitosa carrera

Pese a las lesiones, algo que se convirtió en una especie de karma a lo largo de toda su carrera, Ronaldo se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol. En el marco de la presentación de “El Fenómeno: el ascenso, la caída y la redención de Ronaldo”, documental producido por DAZN, el brasileño rememoró su paso por este deporte y brindó detalles sobre su salud mental.

En diálogo con el diario Marca, Ronaldo Luís Nazário de Lima confesó que sufrió depresión. “Sí, hoy en día hago terapia. Llevo dos años y medio y entiendo mucho mejor incluso lo que había sentido antes. Pero bueno, soy de una generación en la que te tiraban en la arena y tenías que hacer lo mejor sin la menor posibilidad de drama. Miro hacia atrás y veo que sí, que hemos estado expuestos a un estrés mental muy muy grande y sin ninguna preparación para eso. También porque era el principio de la era de internet, con la velocidad a la que viajan las informaciones. En este periodo no había ningún tipo de preocupación con la salud mental de los jugadores”.

“Hoy se les prepara mucho más, se le da la atención médica incluso necesaria para afrontar el día a día y se estudia más a los jugadores: los perfiles de cada uno, cómo reaccionan, cómo deberían reaccionar… En mi época no había nada de eso, desgraciadamente porque se sabe de toda la vida que el fútbol puede poner mucho estrés y ser muy determinante para el resto de la vida”, advirtió el ex Barcelona, Inter, Real Madrid y Milan

El dos veces ganador del Balón de Oro (1997 y 2002) también añadió que “la realidad es que no sabíamos ni que existiera este tipo de problema. Era absolutamente ignorado este tema entre nuestra generación. Muchos, obviamente, han pasado por momentos terribles, incluso depresiones, por la falta de privacidad, por la falta de libertad… Es cierto que los problemas eran muy evidentes, pero las soluciones estaban poco disponibles”.

En diálogo con As, por su parte, el surgido de Cruzeiro, entidad de la cual actualmente es propietario (también el Valladolid de España), ahondó sobre su trauma en los aeropuertos: “Lo llevo conmigo siempre. El aeropuerto es el lugar del mundo donde me siento más vulnerable. He logrado ser conocido en el mundo entero, así que llevo un poco el trauma todavía, pero bueno, estar con la gente, siempre que puedo, es lo que más me gusta. Es cierto que al principio era una locura. Y cuando jugaba yo, tampoco estábamos muy protegidos… La verdad es que nos tiraban ahí en medio de la gente. Ahora sí, años después, buscamos y encontramos soluciones para escapar de la multitud”.

Al ser consultado sobre qué contará el documental que no se sepa, esbozó: “Saldrán muchas historias inéditas y gustará. Sobre todo hay mucho drama. Desde la final del Mundial de Francia 98 con lo que pasó durante todo el día hasta llegar al estadio… El partido, la paliza que nos pegó Francia… Por aquel entonces, cuando pensaba que las cosas iban a mejorar, empeoraron después con las lesiones…”

“Me fui a dormir la siesta como habitualmente antes de cada partido y desperté poco después rodeado por todo el mundo en mi habitación… Ahí ya me contaron lo que me había pasado. La famosa convulsión no me asustó porque yo pensaba en la final y quería jugarla. Fuimos muy prudentes a la hora de ir al hospital para hacer todas las pruebas necesarias para estar tranquilos. Una vez descartado cualquier problema de salud me fui al estadio corriendo. Quería jugar… ¡Se trataba de una final de un Mundial! ¡Como para perdérmela!”, confesó.

Por otra parte, Ronaldo, campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, dio sus candidatos de cara a Qatar 2022: “Brasil va a ser favorita siempre, donde sea. Con el talento que tenemos debemos ser protagonistas. Es cierto que los europeos vienen jugando un muy buen fútbol, muy dinámico, atractivo y agresivo. Va a haber la clásica e histórica competición entre europeos y sudamericanos. Brasil y Argentina representan muy bien a nuestro continente, Sudamérica, pero los europeos vienen jugando y ganando los Mundiales desde 2006… Va a ser lindo. Francia, Alemania, España, Brasil, Argentina…, pero no haría ningún orden. Pondría a todos estos con grandes posibilidades de triunfo”.