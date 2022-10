Fue a hacer tareas con su compañero de colegio: lo hallaron muerto, desnudo y maniatado

Posteado en: Actualidad, Sucesos

En el corazón y alma de Claudia Ospina hay una fecha que quedará marcada como un tatuaje imborrable de angustia, dolor, tristeza e impotencia en el peor día de su vida. Como ella relata, desde ese momento se siente completamente vacía, luego de perder a uno de sus principales motores. En la tarde del 12 de abril de 2022, cuando salió a trabajar, nunca se imaginó que ese era el último momento en que iba poder ver, abrazar y besar a José Mauricio, su hijo de 17 años.

Su ‘flaquito’, como le decía de cariño, quien estudiaba undécimo grado en la Institución Educativa Eduardo Umaña Luna, en Patio Bonito, en Kennedy, en suroccidente de Bogotá, Colombia, le aseguró a su madre que iría a la casa de un compañero del colegio, a quien ella conocía, a hacer unas tareas. Claudia quedó tranquila en que esos iban a ser los planes de su hijo. El destino era otro.

Hacia las 11:00 de la noche, cuando Claudia regresó a su casa, su hijo aún no había llegado. Aunque ella le escribió un mensaje por WhatsApp, para preguntarle si se demoraba, el joven no le respondió. El cansancio y la tranquilidad de creer que José Mauricio estaba en la casa de su compañero, en la que muchas veces se había quedado a pasar la noche, llevaron a Claudia a acostarse a dormir. A las 4:30 de la mañana, cuando despertó de repente, y al notar que su hijo seguía sin responder y no había llegado a la casa, se empezó a preocupar. En ese momento comenzó la pesadilla.

“Empecé a marcarle al celular, pero no me respondía, al tercer intento me contestó una persona y me aseguró que era un agente del CTI, yo le pregunté por qué él tenía el celular de mi hijo, qué había pasado con él y el agente me respondió que al parecer a mi hijo le habían robado el celular y que lo encontraron al interior de una casa, y que había varios heridos, por lo que me pidió que me trasladara de inmediato al hospital de Kennedy”, contó Claudia.

Al llegar al centro médico, todo fue más perturbador. Una patrullera de la Policía le informó a Claudia, sin anestesia alguna, que José Mauricio estaba muerto. El mundo se le desmoronó por completo. “Yo, en medio de mi dolor, quería respuestas. Agentes del CTI, que estaban en el hospital, me informaron que a mi hijo lo encontraron muerto y totalmente desnudo y que el deceso habría obedecido a una sobredosis”. Esas palabras fueron demoledoras para Claudia, pues ella conocía muy bien a su hijo y se negaba a creer que consumiera drogas y que mucho menos hubiera muerto por una sobredosis.

Paralelamente, mientras Claudia estaba en el hospital, Angie Olmos Ospina, la hermana de José Mauricio, se dirigió a Medicina Legal a reconocer el cuerpo. “Según lo que me dijeron, no tenía ningún rasguño, ningún golpe, pero en la foto que me mostraron estaba lleno de morados, hinchado, no parecía él; la razón que me dieron es que cualquier cuerpo se pone así cuando tiene más de 12 horas de muerto, pero las horas no concordaban”, contó Angie.

El compañero con el que José Mauricio se iba a ver para hacer las tareas le habría indicado que aún no se encontraba en su casa y que demoraba en llegar, por lo que el joven, por alguna razón que aún desconoce Claudia, terminó en otra casa totalmente diferente y con otros compañeros con quienes trataba muy poco y que no hacían parte de su círculo social más cercano.

