Reportero pilla in fraganti a unos encapuchados cometiendo un acto “repugnante” (VIDEO)

Un reportero y hombre del tiempo australiano contó en directo el momento “repugnante” en el que presenció tras sorprender a tres hombres saqueando casas en Melbourne, de donde los residentes habían huido durante las inundaciones que sufrió esa ciudad australiana.

Por: 20 Minutos

“Supe de inmediato que algo no iba bien con estos muchachos cuando vi que tenían la cara cubierta con capuchas y mascarillas”, decía el reportero tras el incidente.

“Tan pronto como llegamos con el equipo, aparecieron varios coches, estos muchachos tenían mucha prisa por salir de allí”, describía la situación el reportero.

“Cuando salí del auto, vi a uno de estos tipos salir volando de una de las casas detrás de mí… estos tipos salieron rápido de aquí porque sabían que éramos medios de comunicación”, explicaba el periodista.

"I knew something wasn't quite right with these guys, they had faces covered with COVID masks and hoodies on."

Tim was setting up for a live cross when he said he saw a group of masked men come rushing out of a residence in a flooded Melbourne community.#9Today pic.twitter.com/oIXUe0JM0Q

— The Today Show (@TheTodayShow) October 16, 2022