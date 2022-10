Sentencia inédita de la Justicia argentina para dos perros y sus amos divorciados

Posteado en: Internacionales, Titulares

Dos perros negros caminan con sus padres humanos a orillas del río, en La Lucila. Es una mañana gris, ventosa y fría, pero los cuatro no pierden el entusiasmo. Mientras saltan Kiara y Popeye, los rostros de Amorina y Emmanuel se iluminan.

Por Clarín

En ese instante, quedó atrás el divorcio de la ex pareja. Ahora comparten tiempo porque quieren hacerlos felices a sus perros-hijos. Tal es el amor que les tienen que le pidieron a la Justicia un régimen de visitas para Popeye y Kiara. Un fallo modelo les permite vivir este momento.

Las nuevas formas de construir una familia abrieron el abanico a un centenar de posibilidades y entre ellas apareció la “familia multiespecie”. Es integrada por personas y animales, como el caso de los dos canes rescatados -Kiara (9) y Popeye (6)- y los ex esposos Amorina Bascoy (47) y Emmanuel Medina (42).

Días atrás, el Juzgado de Familia N° 6 de San Isidro reconoció el acuerdo que habían pactado Amorina y Emmanuel para que ella se quedara con Popeye y él con Kiara. Para Amorina, esa división dependió de los perros: “Cada uno de ellos eligió a uno de nosotros para vivir”.

“No tuvimos hijos, entonces nuestros perros son nuestros bebés. Es un amor puro y noble”, dice Emmanuel mientras acaricia a su perrita. De esta manera, buscaron que su divorcio no afectara a los perros.

Amorina destaca que los canes estén contentos cuando los cuatro se juntan es más importante que cualquier otra cosa. “No tenemos problema de vernos aunque nos divorciamos, nos olvidamos de nosotros porque nos saca una sonrisa el momento en que pasamos tiempo con ellos”, sostiene.

Sin embargo, existe un límite en la buena armonía del ex matrimonio que duró 15 años: “Si él rehace su vida no hay problema, excepto que la pareja no quiera a los perritos”. Pero no todo es color de rosa: no se ponen de acuerdo en cómo alimentarlos. Mientras Amorina les da de comer alimento balanceado, Emmanuel les compra empanadas a escondidas.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.