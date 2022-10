Revelaron las primeras IMÁGENES del sabotaje al gasoducto Nord Stream

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las primeras imágenes submarinas del gasoducto Nord Stream dañado por varias explosiones el pasado mes de septiembre han salido ahora a la luz y refuerzan la hipótesis de que fueron provocadas por un sabotaje.

Por 20minutos

El diario sueco Expressen ha publicado las fotografías, así como un video, en las que se pueden apreciar los daños en la tubería que discurre bajo el mar Báltico.

***UPDATE***

Swedish journalists got permission to image one of the Nord Stream explosion sites using an underwater drone (ROV)

Caution against listening to the impending wave of explosives experts on Twitter

Their article (in Swedish) https://t.co/lpUvF0NIEi pic.twitter.com/aAkSeva0zf

— H I Sutton (@CovertShores) October 18, 2022