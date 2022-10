No le temas a los cambios: lo despidieron de su trabajo, se armó de coraje y ahora vive de lo que le apasiona

Posteado en: Emprendimiento, Titulares

Nico Maggi desarrolló un método fitness online para entrenar y tener hábitos saludables sin la presencia de un entrenador presencial y hoy es contratado por miles.

Por La Nación

“En ese momento me sentía perdido, no quería volver a trabajar en sistemas porque no era para mí y no soportaba estar en una oficina”, dice Nico Maggi, emprendedor e influencer del fitness con 100 mil seguidores en Instagram y más de 840 mil likes en TikTok.

Su historia es inusual y de mucho coraje. Hoy, tiene 31 años, pero cuando esta aventura comenzó, Maggi era un joven de tan solo 26. Tenía todo lo que podía pedir, pero no era feliz: no hacía algo que lo apasionara. Contaba con un buen empleo en una reconocida consultora tecnológica y paralelamente estudiaba en la universidad. En 2015, lo despidieron y lo conocido desapareció de la noche a la mañana. En lugar de lamentarse, tomó esa situación como una oportunidad para encontrar su verdadero camino.

“Al principio tuve muchas personas en contra, especialmente mi papá que también trabajaba en sistemas y me consiguió algunas propuestas para que siguiera trabajando en el mismo rubro, pero en el fondo, yo no quería”, relata Maggi. En plena crisis sobre cuál sería su futuro descubrió que hacer ejercicio le daba satisfacción. “Me di cuenta de que era algo que me fascinaba. Entrenar siempre fue una prioridad para mi: incluso cuando iba a la oficina, tenía un gimnasio enfrente y usaba la hora del almuerzo para hacer ejercicio”, relata.

Un camino cuesta arriba

No fue todo tan simple, hubo momentos de angustia, incertidumbre y arrepentimiento. Maggi tenía claro que su camino iba por el lado del entrenamiento pero no sabía cómo empezar. Su primer paso después de ser despedido fue asociarse con su hermana y crear un emprendimiento de ropa deportiva.

“Lanzamos la marca pero no funcionó. De todas maneras, fue clave porque me contacté con mucha gente del ambiente fitness para promocionar la ropa”, añade. Fue en una de esas conversaciones que una entrenadora le dijo que su perfil era ideal para los grupos de entrenamiento y le ofreció sumarse al equipo.

