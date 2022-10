“La chica del maletín”: el trabajo televisivo que avergüenza a Meghan Markle (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Meghan Markle habló sobre sus 34 episodios como una “chica del maletín” en el programa “Deal or No Deal” y reveló que renunció porque solo estaba allí por “su belleza”. Además, admitió que usaba un sostén con relleno que la dejaba sintiéndose como una “tonta”.

Por Infobae

La duquesa de Sussex, de 41 años, dijo que estaba agradecida por el trabajo mientras intentaba tener éxito como actriz, pero que no le gustaba sentirse “una cabeza hueca”.

Markle estuvo en 34 episodios del show, pero luego decidió irse. “Terminé dejando el programa. No me gustaba sentirme obligada a ser todo apariencia y poca sustancia”, relató.

Hablando en su nuevo episodio en su podcast de Archetypes con Paris Hilton, llamado “Breaking Down the Bimbo”, Meghan dijo que quiere que su propia hija Lilibet, de un año, sea valorada primero por su capacidad intelectual, en lugar de su belleza.

La duquesa, que apareció en “Deal or No Deal” entre 2006 y 2007, lo calificó como un “breve período” para pagar las cuentas. Apareció en la segunda temporada del show de juegos de NBC hace 16 años. Primero estuvo junto al maletín número 11 durante dos episodios, luego pasó al número 24. Dejó el programa a mitad de temporada.

La esposa del príncipe Harry de Inglaterra reveló que ella y las otras mujeres en el programa se vieron obligadas a realizarse varios tratamientos de belleza, usar relleno en sus sostenes, usar pestañas postizas y ponerse extensiones de cabello.

“Incluso nos dieron cupones de bronceado en aerosol porque había una idea muy sencilla, de cómo deberíamos lucir. Se trataba únicamente de nuestra belleza”, recordó. Y agregó que una mujer a cargo del show le pidió que “chupe” su estómago frente a la cámaras.

La duquesa de Sussex dijo al comienzo de su podcast: “Estaba realmente agradecida como actriz por tener un trabajo. Eso podía pagar mis cuentas. Tenía ingresos, tenía seguro de salud, era genial’. Pero reconoció que le molestaba no ser apreciada por su educación sobre relaciones internacionales: “Hubo momentos en los que estaba en el set de ‘Deal or No Deal ‘ y recordaba mi época como pasante en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, Buenos Aires, y ser valorada específicamente por mi cerebro”.

Markle apareció en “Deal or No Deal” antes de conseguir trabajo en la serie “Suits” en 2011. Se casó con el príncipe Harry en mayo de 2018 y dejó la actuación por completo. Antes de la boda real de la pareja que ahora vive en California, el presentador de “Deal or No Deal”, Howie Mandel, admitió que no recordaba el tiempo de Markle en en programa.

Ahora que es madre de dos hijos, Markle dijo que aspira a que su hija, Lilibet, sea conocida por su cerebro más que por su belleza. “Quiero que nuestra hija aspire a más. Quiero que mi Lili quiera ser educada y quiera ser inteligente y enorgullecerse de esas cosas”.

También admitió que “juzgó” a Paris antes de entrevistarla para su podcast Archetypes y les dijo a los oyentes: ‘Me da vergüenza admitirlo, pero tenía que ser sincera con eso porque cuando crecí, ella era hermosa, rica y famosa. ¿Qué podría estar mal en su vida?”.

La duquesa y el duque de Sussex firmaron un contrato con Spotify por un estimado de USD 15 millones a USD 18 millones. También tienen un acuerdo con Netflix por un valor estimado de USD 100 millones, pero su controvertida serie documental aún no tiene una fecha de lanzamiento en la plataforma en medio de afirmaciones de que la pareja está “tratando de atenuar” su contenido sobre la familia real tras la muerte de la reina Isabel II.

La duquesa volvió a Spotify luego de la muerte de la reina Isabel. Se lanzaron tres episodios de “Archetypes” antes de la muerte de la monarca, con invitadas como Serena Williams, Mariah Carey y Mindy Kaling para desacreditar los estereotipos sobre las mujeres.