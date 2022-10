¿Cómo convenció Kevin Feige a Charlie Cox para volver a ser “Daredevil”?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Desde la inesperada cancelación de la serie Daredevil en Netflix, muchos se preguntaban cuándo volveríamos a ver al Diablo de Hell’s Kitchen en acción real y si el actor Charlie Cox regresaría para su celebrado papel. Tras bastante tiempo de incertidumbre, finalmente sucedió el milagro y vimos el primer cameo del actor como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home, todo ello tras la adquisición de los derechos de los personajes de Marvel de Netflix por parte de Marvel Studios. Pero, ¿cómo convencieron a Charlie Cox para su regreso? Tras su aparición en la serie She-Hulk: Abogada Hulka, el propio actor lo ha explicado a Entertainment Weekly.

Por MeriStation

Así, Charlie Cox ya explicó cómo fue su primer contacto con Marvel Studios en el pasado; ahora, el actor ha revelado cómo Kevin Feige le convenció por teléfono: “Recibí una llamada repentina e inesperada de Kevin Feige en junio de 2020. No tuve una relación previa con Kevin porque cuando estábamos haciendo el programa antes, eso fue en Marvel Television, no en Marvel Studios, así que aunque lo conocí en una ocasión, realmente no lo conocía en absoluto. Me llamó durante la pandemia y me dijo que les gustaría recuperar a mi personaje y si me interesaría interpretarlo”, explica Charlie Cox a Entertainment Weekly.

“No tardé mucho en pensar en ello. Y él dijo en ese momento que querían ponerme en Spider-Man y She-Hulk. Pero eso era todo lo que sabían, que probablemente habría algo después de eso, pero no sabían qué era”, continúa el actor, explicando que ya en esa llamada tenían diseñados sus primeros pasos de Daredevil en el UCM, pero que muy probablemente habría mucho más. Y ese “más”, como ya sabemos, es su propia serie Daredevil: Born Again además de su cameo antes en la próxima serie Echo. Y a buen seguro que veremos a Daredevil en el cine junto a otros personajes como Spider-Man o los siguientes Vengadores.

