Tragedia en EEUU: cuatro peruanos mueren acribillados tras tiroteo en su casa

Lo que debía ser una tarde familiar como cualquier otra se convirtió en tragedia el pasado lunes, 17 de octubre, cuando se produjo un tiroteo en el interior de una vivienda en Woodbridge, en el estado de Virginia, EEUU, que dejó un saldo de cuatro fallecidos.

Tres de las víctimas son parte de una familia de origen peruano y la cuarta persona fallecida, según confirmó la Voz de América, se trataría de un hombre que se alojaba en la vivienda, también peruano.

“Yo recibí la noticia el lunes a las 4:30 pm., pero todavía las autoridades no nos han dado mayor información. Solamente sé que recién ayer retiraron los cuerpos de mi hermana, mi sobrina y mi cuñado”, expresó a la Voz de América, Pamela Felipe Baltazar.

Las víctimas fueron identificadas como Kelly Victoria Sotelo, de 42 años, su esposo Miguel Durán Flores, de 44, la hija de Kelly, Karrie Ayline Sotelo, de 19 y Julio Jesús Revollar Corrales, de 36 años.

La policía de Prince William señaló en su reporte que todas las víctimas fueron declaradas muertas en el lugar del incidente, pero en diferentes zonas de la residencia. Tres de las personas murieron por heridas de bala mientras se investiga la causa de la muerte de la cuarta víctima.

Al parecer, el sospechoso, ahora en custodia de las autoridades, también era un inquilino de la residencia localizada en el 5200 de Mansfield Ct, en Woodbridge, Virginia. El sospechoso fue dentificado como David Maine, de 24 años, él mismo fue quien llamó al 911 para reportar el altercado, pero fue detenido a poca distancia de la residencia. La policía también recuperó el arma homicida en el lugar del tiroteo.

La policía indicó en su reporte que tanto las víctimas como el sospechoso se conocían y aparentemente se trataría de un incidente doméstico que lamentablemente finalizó con la muerte de cuatro personas.

“El asesino era un inquilino de la casa de mi hermana, pero nunca supe que tenían problemas. No sé qué pasó, por qué tomó esa decisión de matar a mi familia. Nunca mostró signos de depresión ni faltó a la casa. No sé la verdad qué lo impulsó a hacer lo que hizo”, cuenta a la VOA, la hermana de la víctima.

“Lo único que quiero es que me ayuden a gestionar una visa humanitaria para mi hermano, para que pueda venir a dar el último adiós a mi hermana”, afirma Baltazar, quien cuenta que su mamá ya llegó a Estados Unidos para asistir a la ceremonia fúnebre de su hija y nieta.

El consulado de Perú en Washington DC, está ofreciendo todo el apoyo necesario en este caso y según Baltazar “están haciendo todo lo que está en sus manos para poder gestionar la visa humanitaria” y agilizar cualquier trámite que sea necesario.

