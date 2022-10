“Es un frío cálculo político”: Jaime Bayly y las políticas de Biden sobre la migración venezolana

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

Desde hace más de cuatro años, la migración de venezolanos hacia varios países de América ha sido un fenómeno preocupante para la región. Son más de siete millones de ciudadanos que decidieron salir de su Venezuela en busca de un futuro mejor. Durante el 2022 las postales de la peligrosa selva del Darién han sido un registro de la crisis que atraviesa la nación caribeña. Este tema fue analizado por el periodista Jaime Bayly en su acostumbrado programa en las pantallas de NET TV.

Se refirió a la ola emergente de migración de venezolanos hacia los Estados Unidos por vías irregulares.

“No es irracional irse de Venezuela. No hay libertad. No hay comida. No hay futuro”, expresó el periodista peruano, señalando que no dejan entrar a los migrantes, por una razón: “frío cálculo político”. “Son demasiado los venezolanos que están viniendo. Han entrado desde que Biden se juramentó en enero del año pasado en una proporción de 25 mil a 35 mil venezolanos cada mes. Entonces, Biden ha dicho: ‘esto lo tengo que atajar porque de otro modo me va a costar la elección’”, aseguró Bayly.

Las nuevas políticas migratorias para ingresar a los Estados Unidos han cambiado. Solo pueden entrar los que paguen un boleto aéreo, lo que perjudica a los más pobres que no pueden costearse un pasaje de avión. “Biden que se supone que es de izquierda y que tiene buen corazón, está castigando a los refugiados venezolanos más pobres”, denunció.

