Thibaut Courtois no anda con rodeos y cuestiona al Real Madrid: Esta semana no hemos dado la talla

Posteado en: Deportes, Titulares

El belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, aseguró, tras empatar en casa frente al Girona (1-1) y el pasado martes perder frente al Leipzig (3-2) que “esta semana” no han “dado la talla” como debían , ya que les “faltó ritmo” en ambos encuentros.

“No creo que estemos pensando en el Mundial. Esta semana no hemos dado la talla como debíamos; nos faltó ritmo en los dos partidos”, dijo en Movistar+.

“Pero también tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tuvimos algún contragolpe que no supimos concretar. Seguimos líderes, solos con un punto, y ahora toca ganar los dos partidos que quedan hasta el Mundial”, amplió.

“El Girona un equipo que juega bien e intenta alargar la posesión y en defensa se han metido atrás y nos costó crear peligro. No supimos meter gol en la primera parte y con el 1-0 piensas que vas a ganar, pero llega el penalti y no pudimos reaccionar más”, analizó.

Además, Courtois valoró las polémicas del encuentro. Primero el penalti por mano de Asensio, una situación, de saber lo que es mano y lo que no, ante la que se mostró confundido por los cambios de criterio.

“Yo no he visto la imagen y no puedo opinar… pero dicen que viene de un rebote. Marco dice que le da en el pecho y luego en la mano. Lo que yo creo recordar de la charla con los árbitros es que después de un rebote propio no es mano; en Champions esto no se pita. Hoy pensaron que sí era mano, y ya está. Es muy raro. No sabemos cuándo es mano y cuando no”, explicó.

También comentó el gol anulado a Rodrygo Goes en una acción en la que el colegiado consideró que el guardameta Gazzaniga tenía el balón en su poder.

“Si tienes tu mano encima del balón, nadie lo puede tocar; si ese fue el caso, fue legalmente anulado. No lo he visto, pero es así la norma”, declaró.

EFE