Así reaccionaron los usuarios en redes sociales tras suspensión de sus cuentas en Instagram

Tan solo unos días después de que la red de mensajería más utilizada en el mundo, WhatsApp, sufriera una caída a nivel global, este lunes Instagram ha sufrido el mismo problema.

Según apunta DownDetector el 73% de los informes apuntan a problemas con el inicio de sesión, el 14% ha denunciado que no le carga la red social y el 12% ha advertido de fallos en la aplicación.

Asimismo, no solo han fallado los servidores, sino que muchos usuarios están denunciando que sus cuentas aparecen como suspendidas, mientras que otros aseguran que están perdiendo un gran número de seguidores.

anyone else facing this issue on Instagram? or is my account really suspended? ? pic.twitter.com/FI33sM2MOD

— Trendulkar (@Trendulkar) October 31, 2022