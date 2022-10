Los mejores memes tras el fallo mundial de Instagram que suspendió cuentas de usuarios

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los usuarios de Instagram experimentaron la suspensión de sus cuentas por motivos que se desconocen y sin previo aviso, tras una falla mundial de la plataforma.

lapatilla.com

Con el hastahgg #instagramdown usuarios de todo el mundo exigen a la plataforma una respuesta rápida y oportuna ante lo ocurrido la mañana de este 31 de octubre. El cartel en sus cuentas indican la suspensión por un periodo de 30 días hasta tanto la empresa resuelva la situación.

Esto generó la inmediata reacción de los usuarios que no dudaron en comparar esto con “una bromita de Halloween”, Twitter se llenó de memes y bromas al respecto.

cuando me refería a que halloween ya no daba miedo no era para que amaneciera con la amenaza de que pueden suspender mi instagram #instagramdown pic.twitter.com/i1AzfcOhHw

— MEMES FOR YOU (@TuitsMeme) October 31, 2022

everyone coming to twitter to confirm that instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/YGhrKvL9xW

— kaz ????? (@karryannkk) October 28, 2022