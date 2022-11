Hijo de LeBron James huye en pleno partido al notar un arma de fuego entre los asistentes (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Bronny James, hijo de la estrella de la NBA y de Los Angeles Lakers LeBron James, vivió escenas estresantes este fin de semana luego que un partido amistoso que estaba disputando en Washington se detuviera repentinamente ante la sospecha de que uno de los presentes tenía un arma de fuego.

Por El Diario NY

Mientras se enfrentaba Sierra Canyon, el equipo de Bronny, frente a DeMatha como parte de una exhibición en Washington el pasado sábado, un aficionado grabó el momento en el que ambos conjuntos y aficionados en la grada salieron corriendo para resguardarse en caso de disparos.

Según informes de quienes dijeron presente en el encuentro, un altercado en un sector de la grada presuntamente habría terminado con uno de ellos sacando un arma de fuego como amenaza.

Weird scene in D.C. at Wise High against DeMatha. The game was stopped early.

Sierra Canyon (playing as CBC) ran off the court. Sources are saying a fight broke out in the stands and “gun” was yelled, which prompted the frantic ending.pic.twitter.com/DAQ45v0A7x

— Tarek Fattal (@Tarek_Fattal) October 30, 2022