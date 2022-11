EN VIDEO: Profesor de Nueva York desarmó a un estudiante y evitó una tragedia

Click to share on Google News (Opens in new window)

En una institución educativa de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se desató una pelea entre dos estudiantes adolescentes que, por poco, si no hubiera intervenido un profesor a separarlos, la historia hubiera podido resultar trágica, pues uno de los jóvenes tenía un arma cortopunzante.

Por Semana

Por medio de una pieza de video quedó consignada toda la situación que da muestra de lo que ocurrió en la escuela secundaria Proctor High School Utica, que se ubica al noroeste del país norteamericano, cuando un joven de 17 años (afroamericano) fue grabado por sus compañeros antes de acercarse a atacar a un estudiante de 18 años (asiático), según datos recopilados por Heraldo USA.

Mientras que el mayor de edad se encontraba de espaldas, el otro joven caminó por el pasillo de la escuela hasta encontrarlo y, de inmediato, comenzó a agredirlo. Sin embargo, el asiático respondió al instante y los dos se propinaron varios golpes. No obstante, en el fragmento es posible ver que el menor de edad tenía en sus manos un cuchillo y trataba de apuñalar a su compañero, quien resistió la agresión y fue abordado en la pared y el suelo.

El adolescente con el arma en sus manos atacaba al otro joven y trató de apuñalarlo varias veces en la espalda, pero, por suerte, su negligente acción no tuvo consecuencias fatales, ya que el mayor de edad defendió su vida pateando con fuerza al oponente.

Mientras se daba la pelea en el pasillo de Proctor High School Utica, varios estudiantes se formaron alrededor y sin poder intervenir, debido a que tuvieron temor de también ser agredidos. Además, algunos quedaron en shock.

Graphic video shows a black student stabbing an Asian student in an attack at Proctor High School on Oct. 31 in Utica, NY. The 17-year-old assailant is facing attempted assault and criminal possession of a weapon charges. pic.twitter.com/eMT12374mR

— Andy Ngô ???? (@MrAndyNgo) November 1, 2022