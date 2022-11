Trabajadores de Corpoelec en Carabobo denuncian “despidos injustificados” por reclamar sus derechos laborales

Trabajadores del sector eléctrico en Carabobo se concentraron frente a la Inspectoría del Trabajo “César Pipo Arteaga”, en Valencia, para denunciar despidos injustificados y suspensión de salarios.

Por Corresponsalía

Ernesto González, secretario de organización del Sindicato Profesional de Electricistas y Conexos de Carabobo, indicó que el pasado 14 de octubre, días después de encabezar una protesta por las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de Corpoelec, recibió una notificación de orden de despido y suspensión de salario.

Manifestó que aunque no manejan una cifra exacta, estiman que han despedido de forma injustificada a más de una docena de trabajadores y dirigentes sindicales en los últimos años, situación que se replica en otros estados del país.

Señaló que estos despidos se ejecutan de forma arbitraria, sin cumplir con lo establecido en las leyes y la contratación colectiva.

“La ley establece que para poder despedir a un trabajador o dirigente sindical, la empresa debe solicitar al Ministerio del Trabajo la calificación de despido o la calificación de falta y eso no ocurrió. Además, la contratación colectiva vigente establece que antes que la empresa solicite el despido, tenemos una cláusula que se llama comisión tripartita y arbitraje, que te da el beneficio que antes de una posible calificación de despido, esa situación sea discutida con el patrono, y si no se llega a un acuerdo, es que se va al procedimiento con el Ministerio del Trabajo y eso no ocurrió”, explicó González.

Repudió que los trabajadores de Corpoelec estarían siendo amenazados con suspenderles el salario si reclaman sus derechos laborales.

Afirmó que la falta de dotación de uniformes, vehículos y beneficios laborales sigue siendo una constante en la empresa.

“Esta es una empresa técnica, deberíamos tener un uniforme normado, un pantalón de 14 onzas, camisa 100% algodón, botas dieléctricas. La empresa no está dotando, y cuando lo hace, da es una bota con punta de hierro, que cualquiera que entra a una subestación se queda electrocutado ahí. Aquí hay ocho centros de servicio, cada uno debería tener de ocho a 10 unidades, pero hay unos en los que no tienen, el del norte de Valencia no tenía ni una unidad”

Anunció que el próximo 10 de noviembre, trabajadores eléctricos de todo el país protestarán frente al Ministerio del Trabajo para exigir la restitución a sus puestos de trabajo, mejores salarios, pago del bono vacacional a los jubilados y la reinstalación de la mesa de discusión del contrato colectivo.