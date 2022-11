Twitter debería pagarme a mí: Stephen King rechaza el cobro por cuentas verificadas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Luego de que Elon Musk comprara por 44 mil millones de dólares Twitter, se prevén muchos cambios, entre los que están cobros por algo que era gratis, sin embargo esta noticia no ha caído bien a todos, entre ellos el escritor de terror Stephen King.

Por El Sol de México

Según adelantó ayer The Verge y hoy martes confirmó el New York Times, uno de los planes específicos que Musk plantea es cobrar 19,99 dólares por una “cuenta verificada” -algo que ahora se puede obtener de forma gratuita y se traduce en un pequeño icono azul-, supuestamente poniendo como requisito que el demandante sea suscriptor de Twitter Blue, el servicio premium que hasta ahora no ha respondido a la demanda esperada.

Ese plan ha levantado una verdadera polvareda en la misma red social, con perfiles tan notorios como Stephen King, uno de los autores más leídos de Estados Unidos y del mundo, quien la pasada noche tuiteó: “¿Veinte dólares al mes por tener una cuenta verificada. A la mierda, deberían pagarme a mi”, y amenazó con salir de la red.

A King le respondió poco después el mismo Musk -confirmando así indirectamente sus planes-: “¡Tenemos que pagar las facturas de alguna manera! Twitter no puede apoyarse solo en los anunciantes. ¿Qué te parecen 8 dólares?”, tuiteó, sin aclarar si la cantidad está todavía por decidir.

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron.

— Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022