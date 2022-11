Las reglas de Twitter evolucionarán con el tiempo, según Elon Musk

Click to share on Google News (Opens in new window)

Elon Musk ha generado revuelo tras la compra de la importante red social Twitter, desde despidos hasta nuevas reglas son algunas de las acciones que ha implementado el magnate. La mañana de este lunes compartió un mensaje a través de su cuenta señalando “las reglas de Twitter evolucionarán con el tiempo”.

Asimismo, anexo las actuales reglas, lo que genera en los usuarios la posibilidad de un cambio general en cuanto a las reglas que ha venido llevando a cabo la importante red social.

A continuación las reglas actuales

Twitter rules will evolve over time, but they’re currently the following: https://t.co/Ut1tXuefso

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022