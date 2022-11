El médico tratante de Chyno Miranda y sus declaraciones más polémicas aumentan la controversia (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ramón Bustillos, el ex doctor tratante de Chyno Miranda, reveló detalles de la enfermedad que sufre el cantante venezolano, tras haber salido de un centro de rehabilitación en Caracas.

Por Telemetro.com

“El salió de una clínica por una encefalitis producida por el Covid, con una neuropatía periférica que le afectó la pierna izquierda, la encefalitis es una enfermedad que produce una inflación de todo el cerebro y eso produce que se retenga líquido, eso causa una presión… eso le causaba que no pudiera expresarse bien, no tuviera estabilidad, se iba de los lados, no era capaz de sentarse o pararse sólo, tuvo unas secuelas bastante fuertes, lo que no le permitía evolucionar. Tampoco tuvo un tratamiento para mejorar. No sé por qué no se lo pusieron…”, expresó.

Sin embargo, el doctor aseguró que mientras estuvo tratando a Chyno Miranda, por más de un año, él ya estaba retomando su vida y que lamenta profundamente que sus familiares no hayan seguido las recomendaciones; ya que luego de su separación de Natasha Araos, él continuó tratándolo y se estaba recuperando.

“A él se le propuso cambiarle el tratamiento y sacarlo de Miami, donde estuviera más tranquilo, hubo inconvenientes por parte de quienes lo manejaban, terminó tratándose con otras personas, él no sabía que iba a quedarse en una clínica en Caracas… ellos no veían que era la solución, su equipo de producción no lo aceptó. No sé los motivos. Cuando lo veo en Caracas, tenía contacto con la clínica, supe que se intentó escapar 4 veces, sabía que lo estaban maltratando, lo mantenían sedado todo el tiempo…”, manifestó.

Además, el galeno dijo que durante la época que trató a Chyno, su entorno familiar lo ayudó, a excepción de su madre, Alcira Pérez, quien dicho por él mismo, le genera mucha ansiedad.

Actual novia de Chyno

El doctor aseguró conocer a Astrid, la actual pareja de Chyno Miranda y dijo que la joven ha estado siempre preocupada por cuidarlo y estar a su lado; incluso, reveló que cuando ella llegó a Miami no dejaban que estuviera cerca de él, pero que luego poco a poco le permitieron acercarse.

Lo cierto es que desmintió a la madre de Chyno Miranda, quien ha salido a decir que la joven consume sustancias estupefacientes. Y con respecto a lo que es sabido por todos, que la prima del cantante la ha hecho un gran daño, por ser ella quien lo internó en la casa de reposo Tía Panchita; el doctor, sin mencionar nombres, aseguró que son otras personas las que lo quieren perjudicar, ya que tienen “intereses”.

