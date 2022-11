“Estamos abandonados”: Al menos 20 familias de Valle Verde no han recibido ayuda tras deslave en Anzoátegui (VIDEOS)

“Estamos abandonados”: Al menos 20 familias de Valle Verde no han recibido ayuda gubernamental tras el deslave en Anzoátegui

Por Javier A. Guaipo / Corresponsalía lapatilla.com

Unas 20 familias que residen en el callejón San Ramón de Valle Verde, en Puerto La Cruz, manifestaron que se sienten abandonados por los entes gubernamentales, pues hasta esa zona no han llegado las ayudas provistas por alcaldía o gobernación luego del deslave registrado el pasado jueves 3 de noviembre.

Según contaron, los habitantes de lo que también se conoce como “La Invasión” también resultaron gravemente afectados, pues además de pérdidas materiales, quedaron sin luz por cinco días y el servicio de agua potable es nulo, porque colapsaron las tuberías.

“Al gobernador (Luis Marcano) no lo he visto y el alcalde (Nelson Moreno) subió a la calle Nueva Esparta, pero no llegó hasta aquí, porque el charquero acumulado en la entrada dificultaba el acceso. Queremos que sepan que aquí estamos más de 20 familias, sentados en las calles protegiendo las casas, porque se han escuchado rumores de robos”.

La lugareña aseguró que los aportes que han recibido son de algunas iglesias y organizaciones no gubernamentales, pero las ayudas de gran magnitud no han llegado a manos de ellos. “Por aquí hay seis familias con niños pequeños y necesitan pañales, agua potable, etc., pero eso no ha llegado”.

“Necesitamos que vengan, que nos tomen en cuenta. Aparte de venir a tomarse fotos, que hablen y nos expliquen qué harán con nosotros y si nos van a reubicar en otras casas”, puntualizó.

Por su parte, el vecino Ángel Yaguarán coincidió con Lenis en que la ayuda por parte de alcaldía o gobernación sigue ausente en esta comunidad, ubicada a orillas del cerro donde se originó el deslave.

“La sociedad civil es la que se ha movilizado para acá. Gente de buen corazón que se ha arrimado a nosotros, pero la ayuda gubernamental todavía no nos ha llegado como tal”.

Los habitantes de La Invasión en Valle Verde hicieron énfasis en que necesitan asistencia por parte de las autoridades y lamentaron que hasta el momento son pocos los que suben a esa zona a constatar los daños que sufrieron o para llevar algún donativo.