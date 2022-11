Hazard y “la última oportunidad” de esta generación belga en el Mundial

Posteado en: Deportes, Titulares

El capitán de Bélgica Eden Hazard dijo este lunes que el Mundial 2022 es “quizás la última oportunidad para esta generación de ganar algo”.

“Estábamos en el pico de nuestra forma en 2018. Ahora yo juego un poco menos, Romelu Lukaku está lesionado, la defensa es un poco más mayor, pero estamos aquí para mostrar que la gente puede contar con Bélgica”, explicó el atacante de los Diablos Rojos (31 años) en una conferencia de prensa en Tubize (en el sur de Bruselas).

“Es posible que para varios jugadores esta sea su última gran competición. Hay que darlo todo”, añadió sobre la generación actual de belgas, a menudo llamada de oro, que logró el tercer puesto en el pasado Mundial.

Ante la falta de minutos que sufre en el Real Madrid, Hazard avisó que “no se ha convertido en un jugador nulo en dos o tres años”.

“Por lo que he hecho en los últimos dos años, no merezco estar en el campo, pero por lo que he hecho en los últimos 15 años, me lo merezco. Comprendo que la gente dude, pero depende de mí demostrar que se equivocan. Yo no tengo dudas”, aseguró.

Su situación es difícil en el Real Madrid, donde el entrenador Carlo Ancelotti raramente lo utiliza, por lo que el belga no cierra la puerta a una salida en el próximo mercado de enero.

“No tengo ganas de salir de Madrid, pero eso quizás no depende de mí”, dijo, reconociendo que su situación es “complicada”, pero que lo “vive muy bien”.

“He ocupado el lugar de jugadores del Lille y luego del Chelsea. Seguramente alguien ocupará mi lugar algún día. Es el fútbol”, ha relativizado, mientras que en la selección belga sufre la competencia de Leandro Trossard, muy en forma esta temporada con el Brighton en la Premier League.

“Leandro está haciendo una gran temporada, probablemente se merece jugar más que yo, y seré el primero en felicitarlo si es así. Pero sabe que no voy a renunciar a nada y que haré todo lo posible para jugar”, concluyó el capitán belga.

En la fase de grupos del Mundial, Bélgica se enfrentará a Canadá (23 de noviembre), Marruecos (27 de noviembre) y Croacia (1 de diciembre).

AFP.