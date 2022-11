Tres muertos y dos heridos en un tiroteo en la universidad de Virginia

Tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en un tiroteo el domingo por la noche en el campus de la Universidad de Virginia, según un comunicado de la universidad.

Por cnnespanol.cnn.com

“Este es un mensaje que cualquier líder espera no tener que enviar nunca, y estoy devastado de que esta violencia haya visitado la Universidad de Virginia”, dijo el presidente de la UVA, Jim Ryan, en el comunicado.

Los funcionarios de la universidad no han identificado a las víctimas ni han dicho si eran estudiantes o no.

El sospechoso, Christopher Darnell Jones, Jr., quien UVA confirmó que es un estudiante, sigue prófugo y se lo considera armado y peligroso, dijeron las autoridades.

El sospechoso del tiroteo en la Universidad de Virginia es un ex jugador de fútbol, según el sitio de atletismo de la universidad.

Jones figura en el sitio web de atletismo de la universidad como un jugador de fútbol en 2018, que en su primer año no participó en ningún juego.

La policía publicó la foto de fútbol de Jones cuando identificaron a Christopher Darnell Jones Jr. como el sospechoso de un tiroteo reportado en el estacionamiento de UVA.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022