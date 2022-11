Adele, Beyoncé y Harry Styles, nominados a mejor grabación en los Grammy 2023

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Los temas “Easy On Me” de Adele, “Break My Soul” de Beyoncé, “As It Was” de Harry Styles, entre otros, han sido nominados en la categoría a mejor grabación del año para la 65ª entrega de los premios Grammy, que tendrá lugar el próximo 5 de febrero en Los Ángeles.

Otros candidatos a llevarse el gramófono en este apartado son artistas igualmente consagrados como Mary J. Blige, con el tema “Good Mornirng Gorgeous”, el grupo sueco ABBA, con “Don’t Shut Me Down”, o Brandi Carlile y Lucius por “You And Me On The Rock”, anunció este martes la Academia de la Grabación de EE.UU.

Figuras más jóvenes de la industria como Doja Cat (“Woman”) y Steve Lacy (“Bad Habit”) completan las nominaciones en esta categoría que se encarga de reconocer a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros involucrados en la creación de una canción.

Los temas de la británica Adele y la estadounidense Beyoncé forman parte de sus respectivos regresos a la escena musical después de varios años de no haber lanzando ningún álbum de estudio.

Con el trabajo discográfico “30”, Adele hace un relato muy íntimo de su vida, entre los que se encuentran su divorcio y la tarea de ser madre.

Por su parte, Beyoncé regresó seis años después de su último disco de estudio con “Renaissance”, un proyecto cuya elaboración estuvo muy condicionada por la pandemia y que ha sido considerado por sus seguidores como una etapa experimental en su carrera.

El británico Harry Styles podría dar la sorpresa en esta categoría tras un año de enorme éxito popular que incluso le ha encumbrado al mundo del cine. El Grammy a mejor grabación por el tema “As It Was”, dentro del álbum de estudio “Harry´s House”, supondría su segundo gramófono.

La 65ª edición de los Grammy se celebrará el próximo 5 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles después de que en la última edición se hubiera llevado a cabo en Las Vegas debido a la pandemia.

EFE