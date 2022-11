Estonia dice estar lista para defender territorio Otan tras ataque de misiles rusos contra Polonia

Estonia aseguró este martes estar “lista” para defender el territorio de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) luego de que misiles rusos ingresaran a Polonia y mataran a dos personas.

Por: Monitoreamos

“Las últimas noticias de Polonia son las más preocupantes. Estamos consultando de cerca con Polonia y otros aliados. Estonia está lista para defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Nos solidarizamos plenamente con nuestro aliado cercano Polonia”, aseguró la cancillería de Estonia en un mensaje de Twitter.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland ??

— Estonian MFA ?? | ? #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022