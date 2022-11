Familiares piden libertad plena para implicados en el caso del “espía americano”

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los familiares de los implicados en el caso del estadounidense Matthew Heath, acusado de ser un «espía» por la administración de Nicolás Maduro, solicitan su liberación plena pues «no hay evidencias que involucren a cada uno de los acusados».

Por talcualdigital.com

Diego Zárraga, hijo del extrabajador petrolero Guillermo Zárraga, explica que iniciaron la campaña para exigir la libertad plena a todos los implicados, debido a que Heath salió en libertad bajo una figura sustitutiva de libertad e inmediatamente trasladado a Estados Unidos el 1° de octubre, como parte de un proceso de canje por los sobrinos de la primera dama Cilia Flores.

Tres personas fueron detenidas el 9 de septiembre de 2020 junto a Matthew Heath porque viajaban en el mismo vehículo: El chófer Daeven Rodríguez, el sargento de la Gaurdia Nacional Darwin Urdaneta y el estudiante Marco Antonio Garcés, que se trasladaba hasta Valencia.

Según declaraciones del fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente el 14 de septiembre de ese año, Tarek William Saab, fueron detenidos en el 11 de septiembre. Un día después detuvieron al resto de los presuntos implicados: Ivonne Barrios, esposa de Rodríguez y dueña del vehículo en que se hacía el traslado; además de Andry Finol, Asterio González y Leovardo Primero, que forman parte de la «logística».

Todos fueron imputados por los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación para delinquir por «sabotaje a la industria petrolera». El juicio comenzó el 17 de junio de 2021, nueve meses después de la detención de Heath y el resto. Se realizaron 10 audiencias, pero el proceso se suspendió el 26 de octubre de ese año por incumplimiento en las boletas de traslado.

El juez del Tribunal Octavo de Juicio con competencia en Terrorismo, Ignacio Vera, decidió arrancar de nuevo el 16 de noviembre de 2021. Después de casi ocho meses de juicio, la causa fue interrupida hace un mes por reposo médico del juez y está fijada nuevamente para este 15 de noviembre.

«La principal negociación que debe estar sobre la mesa es la liberación de todos los presos políticos, no solo de mi papá. Esta es una base fundamental si de verdad quieren avanzar en temas de democracia y la negociación», dice Diego Zárraga.

En el caso de su padre, Zárraga asegura que está preso «solo por tener una foto con Juan Guaidó en un evento con trabajadores petroleros». En el expediente judicial hay una sección donde mencionan su cercanía con el político.

«Además lo vincularon a una explosión en Amuay hace dos años que según Tareck El Aissami fue producto de un misil, pero mi papá salió en un video explicando que era por una implosión que causó el daño estructural en esa planta. Ese fue un motivo adicional para apresarlo e incluirlo en el caso del gringo espía«, señala.

Los familiares de Matthew Heath también han solicitado la liberación de los venezolanos detenidos. Trudy Rutherford, tía del estadounidense, ha hecho campaña en Twitter para que se libere al resto.

#MatthewHeath was proven innocent in the #Venezuela court of law. The others tied to his case must be released as well. https://t.co/h5K3gfeKKq

— Trudy Rutherford (@TrudyRutherfo14) October 23, 2022