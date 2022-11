Hungría convocó reunión del Consejo de Defensa tras impacto de misiles en Polonia

Click to share on Google News (Opens in new window)

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, convocó este martes una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa, después de que medios de comunicación polacos informaron del impacto de misiles en la ciudad de Przewodow, a escasos ocho kilómetros de Ucrania.

lapatilla.com

“En respuesta al cese de la transferencia de petróleo a través del oleoducto Druzhba y el impacto del misil en territorio de Polonia, Viktor Orbán ha convocado el Consejo de Defensa de Hungría alas 20.00 horas (hora local)”, escribió el portavoz del gobierno húngaro, Zoltan Kovavs, en su cuenta de Twitter.

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, @PM_ViktorOrban has convened HU's Defense Council for 8 p.m.

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 15, 2022