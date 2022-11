Raro meteorito que cayó en la Tierra revela de dónde vino el agua del planeta

El 28 de febrero de 2021, una bola de fuego cruzó los cielos del Reino Unido y dejó fragmentos de un meteorito cerca de la ciudad de Winchcombe, Gloucestershire.

Por: El Diario NY

Fue el primer meteorito que aterrizó en el Reino Unido en 30 años y los científicos encontraron estos “fragmentos celestiales” muy rápidamente, eliminándolos inmediatamente de la contaminación terrestre.

Esto significaba que podían analizarse casi como si fueran muestras recogidas directamente de un asteroide. Ahora, están proporcionando nuevos conocimientos sobre el Sistema Solar primitivo, según un artículo publicado en Science Advances.

El meteorito ya está clasificado como uno de los tipos más raros. En el nuevo artículo se detalla cómo un equipo del Museo de Historia Natural de Londres y la Universidad de Glasgow realizó los primeros análisis de laboratorio del meteorito y descubrió que la roca espacial contiene aproximadamente un 10 por ciento de agua en peso y es notablemente similar al agua de la Tierra.

Meteorites are rocks from the beginning of our solar system that survived the fall to Earth. 2021, the Winchcombe meteorite reached ground level. It contains 11% extraterrestrial water and 2% carbon. They might have brought the oceans and life to Earth!

Good night. pic.twitter.com/6xNUowOxjz

— Kalangfeld (@kalangfeld) November 16, 2022