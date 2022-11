El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 18 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Arréglate para ti mismo. Siéntete bien en tu propia piel. Vístete a tu gusto, hazte ese tratamiento estético o cirugía plástica que tanto anhelas. ¿No tienes el dinero para hacerlo? Búscalo. Si te sientes bien contigo mismo lo vas a proyectar y eso devengará en un mayor éxito. Amarte no tiene nada que ver con ego, tiene que ver con amor propio.

Tauro

Necesitas calmarte un poco. Últimamente te alteras hasta por lo más mínimo que sucede. Reaccionas mal y creas tensión a tu alrededor. No puedes seguir así, ni por ti, ni por lo demás. A veces suceden cosas que nos alteran y hacer perder el control, pero siempre podemos elegir cuidar no demostrarlo ante otros y mucho menos rebalsar el límite del respeto y la consideración.

Géminis

El “yo no puedo”, “yo no quiero” o “yo no sé hacerlo” son limitaciones que te impiden avanzar. Hoy podrían presentarse ciertos retos y tendrás la oportunidad de demostrarte a ti mismo lo grande y capaz que eres, de vencer cualquier obstáculo y de dar un paso adelante y ser una mejor versión de ti mismo.

Cáncer

No te compares con nadie ni te excuses porque tus condiciones de vida no son iguales a los demás. Tú eres tú, diferente a otros. En la medida que entiendas que la vida no es una competencia y que no necesitas ser mejor que nadie, que tu meta debe ser sólo mejor de lo que fuiste ayer serás más feliz.

Leo

Sino tienes lo que quieres puede que necesites cambiar lo qué haces en esta etapa de tu vida. Puedes tener lo deseas siempre y cuando trabajes en ello, puede que no lo logres de la noche a la mañana, pero con constancia, dedicación y disciplina lo harás. Eso si, hazlo a tu propio ritmo, sin correr y sin sobreexigirte demasiado, porque si lo haces te cansaras y lo dejaras a la mitad.

Virgo

Puede que tengas todo el tiempo del mundo, pero sino quieres hacer algo nadie puede presionarte o hacerte sentir mal para que lo hagas. Tener disponibilidad no tiene que ver con tener disposición. Di no cuando quieres decir que no. Esta premisa de vida te ayudará muchísimo el día de hoy, porque lo necesitarás más de una vez.

Libra

En lugar de pasar 3 o 4 horas entre estar en redes sociales, ver Netflix o sostener conversaciones sin sentido con personas que nada aportan a tu vida, haz algo por ti y para ti. Dedica una hora a ejercitarte, otra a aprender algo nuevo y un par a algún proyecto que tengas pendiente por “falta de tiempo”. Haz cambios radicales, se más proactivo.

Escorpio

Hoy podrías sentirte cansado y aburrido. Puede que sólo necesites detenerte por un rato, hacer algo que te motive y recargar energías para seguir adelante o simplemente no hacer nada y descansar. Esta bien no estar arriba siempre, está bien no querer hacer algo y esta bien no estar bien, pero no puedes ni debes quedarte anclado en esas emociones.

Sagitario

La toxicidad se “contagia”. Si te rodeas de personas tóxicas tarde o temprano serás como ellos. Si tienes cerca personas que sólo se quejan, que critican o se excusan tu capacidad para ser mejor disminuirá, incluso hasta podría destruirse tu autoestima. Hoy podrías verte en la necesidad de dar por terminada una relación en pro de tu salud mental y emocional. Hazlo sin remordimientos, por ti y para ti.

Capricornio

Dudas de una persona cercana y no sabes si eres justo a no con tus apreciaciones. Si quieres saber cómo es realmente no escuches lo que dicen de ella, escucha lo que ella dice de los demás, pero sobre todo sigue tu intuición, si te dice que no debes confiar, que no es para ti es porque no debe ser parte de tu vida.

Acuario

El día de hoy podría estar un poco ajetreado. Tienes algunos asuntos pendientes y es poco probable que los pongas al día antes de terminar la semana. Esa característica tan acuariana a exigirse demasiado puede resultar abrumadora. Te aconsejamos posponerlas y distribuirlas de forma sostenible a lo largo de la próxima semana, cada una en su tiempo.

Piscis

Estás un tanto sensible y a la defensiva, sabes lo que quieres, pero crees que todos están en tu contra, como si se tratase de una especie de conspiración personal. Escucha y procesa la información antes de reaccionar, no todo es ni será como parece. Puede que estés demasiado alterado para ser objetivo pero necesitas serlo para no actuar con injusticia.