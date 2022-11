Las IMÁGENES de la colosal tormenta de nieve en Nueva York

Click to share on Google News (Opens in new window)

Desde el miércoles pasado el clima se empezó a complicar para todo América del Norte, sin embargo, el país más afectado fue Estados Unidos por las fuertes nevadas que se intensificaron y dejaron en “Estado de Emergencia” a Nueva York, siendo las urbes de Buffalo y Watertown, las más afectadas. La gobernadora de la región, Kathy Hochul, declaró que el oeste del lugar se ha visto sumamente vulnerable, al punto de catalogar la nevada como “potencialmente peligrosa”. El Servicio Nacional de Meteorología de E.U. pronostica hasta 1,2 metros de nieve o más hasta el siguiente domingo, lo que pudiera paralizar por completo las comunidades ya mencionadas, dejándolas incluso con períodos de visibilidad casi cero.

Por: El Heraldo

Por su parte, los internautas ya han empezado a subir las imágenes y videos de cómo se ven sus viviendas y las zonas aledañas tras un periodo corto en el que cesa la tormenta y se tiene un poco de visibilidad a unos escasos metros de donde se encuentran. Hasta el momento se sabe que el Estado de Emergencia cubre 11 condados, esto implica que pare el tránsito de camiones comerciales en el tramo de la carretera Interestatal 90 al suroeste de Buffalo. Y con mucho razón, mientras más vemos el contenido multimedia que se sube a las redes sociales, nos percatamos de que la crisis climática es grave y podría dejar encerrados en sus hogares a los habitantes de Nueva York. Cabe destacar que el servicio meteorológico advirtió acumulaciones de 0,6 metros o más en partes del norte de Michigan hasta el domingo.

Se conoce a este tipo de fenómeno climatológico como “Nevada de efecto lacustre”

It’s just a thunderstorm in Hamburg. Just happens to be snowing. Lake effect is lake effecting. pic.twitter.com/Fz3i3jy7tv

— Jeff Rusack (@JeffRusack) November 18, 2022