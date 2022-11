El fútbol salta de los 90 a los 100 minutos: ¿Por qué duran tanto los partidos en Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022, tan peculiar por tantas cosas, lo está siendo también por la duración de los partidos. Habían avisado los árbitros a través de su comité en la FIFA que uno de sus campos de batalla en este torneo a orillas del Golfo Pérsico iba a ser la lucha contra las pérdidas de tiempo, y de momento en las primeras jornadas están cumpliendo a rajatabla con lo advertido. Cada minuto que se esfuma sin jugar durante el tiempo reglamentario reaparece después en la prolongación, lo que ha provocado que los primeros cuatro encuentros se hayan ido hasta los cien minutos.

El partido inaugural, entre el anfitrión Qatar y Ecuador, acumuló diez minutos de tiempo añadido, cinco en cada parte; el Senegal-Países Bajos otros diez, con dos en el primer acto y ocho en el segundo; mientras que el Estados Unidos-Gales que cerró la jornada del lunes se marchó hasta el minuto 103 gracias a los 4 minutos extra de la primera mitad y los 9 de la segunda.

Aunque la mayor duración en lo que va de torneo se vivió en el partido entre Inglaterra e Irán, que llegó a los 24 minutos de tiempo añadido en total. La lesión del portero titular del conjunto iraní, Alireza Beiranvand, y un penalti contra los ingleses que motivó la intervención del VAR en el propio alargue fueron la causa.

El hecho de que todos los partidos de las dos primeras jornadas llegaran a los 100 minutos ha hecho que Pierluigi Collina, el mítico árbitro ahora presidente del comité arbitral de la FIFA, intervenga para explicar este hecho y aclarar las dudas.

«Si se desea más tiempo activo…»

«Lo que ya hicimos en Rusia 2018 fue calcular con mayor precisión el tiempo de compensación. Les dijimos a todos que no se sorprendan si ven al cuarto árbitro levantando el tablero electrónico con un gran número, seis, siete u ocho minutos», afirmó el italiano. «Si se desea más tiempo activo debemos estar preparados para ver este tipo de tiempo adicional otorgado. Piense en un partido con tres goles marcados. Una celebración normalmente dura un minuto, un minuto y medio, así que con tres goles anotados, pierdes cinco o seis minutos», argumentó Collina.

«Queremos evitar partidos con 42, 43 o 44 minutos de tiempo efectivo. Por eso habrá que compensar los tiempos por sustituciones, penaltis, celebraciones, asistencia médica o, por supuesto, el VAR», puntualizó, aludiendo al «respeto a los espectadores y telespectadores».

«Lo que queremos hacer es calcular con precisión el tiempo agregado al final de cada mitad. Puede ser el cuarto árbitro el encargado de hacerlo, tuvimos éxito en Rusia y esperamos lo mismo en Qatar. No estoy hablando de la intervención del VAR, esto es algo diferente y calculado por el Árbitro Asistente de Video de una manera muy precisa», precisó.

«Incluso en el momento en que era árbitro, esta información siempre vino del cuarto árbitro. Como árbitro estás tan concentrado en lo que está pasando que es posible que no consideres algo. Es el cuarto árbitro el que suele proponer la cantidad de tiempo añadido y el árbitro suele decidir… y decide», concluyó el italiano con absoluta naturalidad sobre esta política que hasta el momento ha dejado más de una hora extra de Mundial.

Pero esta medida también ha provocado una mayor exigencia física para los futbolistas. Así, al final del partido Estados Unidos-Gales, en el que el colegiado catarí Abdulrahman Al-Jassim concedió nueve minutos adicionales, varios jugadores se dejaron caer al suelo y fueron atendidos por calambres. Un hecho que, paradójicamente, llevó al árbitro a añadir aún más tiempo de prolongación. El segundo tiempo duró más de 55 minutos, sin lesiones graves ni uso del VAR y con un sólo gol marcado.

Afecta a la concentración

«Creo que hubo 24 minutos de tiempo extra en el partido. Eso hace mucho tiempo de concentración», incidió el seleccionador inglés Gareth Southgate al término del Inglaterra-Irán. «Hemos perdido nuestra concentración y cuando jugamos con un tempo más lento, no somos tan eficientes», argumentó.

Por su parte, el exentrenador belga Marc Wilmots, actual técnico del Raja Casablanca, esta extensión del tiempo de juego puede ser nefasta. «Vi a los Estados Unidos hundirse contra Gales. Lo que me sorprende son los calambres, los problemas de lesiones y los jugadores que ya están al límite», declaró a la ‘TBF’. «Los calendarios se han ajustado para hacer siete partidos en 28 días sin mencionar las prórrogas, que podrían ser de 140 minutos si esto continúa así, es insostenible».

Sin embargo, el objetivo de los árbitros de intentar alargar el tiempo efectivo de juego es también bien recibido por otras personalidades del fútbol, como el exinternacional inglés Jamie Carragher. «Me encanta este tiempo añadido por los árbitros del Mundial. Hay demasiado tiempo perdido en el fútbol», compartió en las redes sociales.

Enjoying the amount of time that is being added on by the officials at #QatarWorldCup2022 there is too much time wasting in football!

