Foto sensible: Esbirros iraníes dispararon a quemarropa en el ojo de una joven manifestante

Los esbirros del régimen de Irán continúan violentando de forma brutal a los manifestantes y esta vez le tocó a una joven estudiante que perdió su ojo derecho luego de recibir un disparo a quema ropa en su rostro.

Ghazal Ranjkesh, de 21 años, es una estudiante de derecho en la ciudad de Bandar Abbas que denunció su situación a través de su cuenta en la red social Instagram. “Lo último que vi, la sonrisa del asesino que me disparó con un arma”, escribió.

Usuarios de Twitter denunciaron que los efectivos del régimen iraní disparan con armas de combate a cualquier manifestante desarmado o transeúnte de forma indiscriminada.

Irán vive una ola de protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Masha Amini tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico.

Las protestas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes, sobre todo jóvenes, piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.

Más de 15.000 personas han sido detenidas en las movilizaciones, de las que al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las protestas.

Hasta ahora seis de los acusados han sido condenados a muerte.

Con información de EFE

A continuación, las imágenes sensibles:

Her name is #GhazalRanjkesh, from Bandar Abbas in #Iran; she lost her right eye to pellet bullets during the protests. "The last image my right eye recorded was the person's smile when he shot,” she says. #MahsaAmini #????_????? #IranRevoIution2022 pic.twitter.com/qa3vzOFPoG

— Arash ? (@arashcaviani) November 22, 2022