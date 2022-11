El sorprendente cambio de look de Rosmeri Marval (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La actriz venezolana Rosmeri Marval causó revuelo en redes social tras compartir con sus seguidores su nuevo cambio de look, luego de un año sin realizarse un “cariñito” en su larga cabellera.

A través de su cuenta de Instagram, la criolla publicó un video en el que se le puede apreciar a la mujer con unos reflejos rubios que la hacen lucir más joven.

Asimismo, Rosmeri Marval acompañó el material audiovisual con un escrito en el que expresó su felicidad por su estilismo de belleza, ya que ella siempre cuida su cabello para que luzca saludable.

“Un cambio al año, no hace daño. Feliz con mi look siempre he confiado en @manuellobo para cada cambio que me hago porque saben que soy súper delicada con mi cabello así que esta vez no fue la excepción y decidimos cortar bastante pero aún mantenerlo largo y mucho más rubia de lo que había estado en otras oportunidades! Espero les guste porque a mi me encantó”, escribió la también modelo en su perfil de la red social de la camarita.

Por supuesto, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, pues aseguran que se ve hermosa con su nuevo cambio de look, sin embargo, el largo de su melena generó disgustos.

“Me encanta”, “Me encanta”, “Hermosa”, “Lo hubieses dejado con tu largo de antes y lo pintabas y listo”, “Hermoso pero me encantaba más el cabello largo, no sé lo hubiera cortado tanto”, “¿Tu cabello extra largo?”, fueron algunos de los mensajes por parte de los internautas.

