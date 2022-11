Captado en VIDEO: Más de 20 personas asaltan un Walmart en EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Más de 20 personas entraron la noche del domingo a un supermercado Walmart de la ciudad de Memphis, en Tennessee (EE.UU.), a través de una ventana para robar productos.

Por RT

Un video publicado en redes sociales muestra el momento en el que decenas de personas encapuchadas ingresan corriendo al establecimiento y luego salen con los brazos cargados de artículos electrónicos, incluidos parlantes, televisores, baterías de autos, aspiradoras, entre otros.

Los investigadores informaron que el robo alcanza un valor de 7.715 dólares, recogen medios locales.

Police in Memphis, Tennessee are searching for 22 suspects who shoplifted $7,000 worth of merchandise from a Walmart, including car radio speakers and a flat-screen television. pic.twitter.com/UFeYeXGHhU

— 48 Hours (@48hours) November 23, 2022