“Estoy bien”: Operan al defensa saudí lesionado tras chocar contra su portero ante Argentina

La Federación de fútbol saudí informó que el jugador fue intervenido en Riad, aunque hubo reportes acerca de que el príncipe heredero ordenó trasladar al deportista a Alemania.

Por rt.com

Yasser Al-Shahrani, defensa de la selección de Arabia Saudita que se lesionó tras chocar fortuitamente con su propio portero, Mohammed Al Owais, en los últimos compases de la histórica victoria por 2-1 contra Argentina, tranquilizó a los hinchas sobre su estado de salud tras ser operado del páncreas.

Watch: #Saudi footballer Yasser al-Shahrani assures fans he is recovering well after sustaining a painful injury during the Kingdom’s match against #Argentina at the #WorldCup.https://t.co/gUMX3Uwneb pic.twitter.com/l5N59FEV1y

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2022