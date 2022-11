Macabro mensaje: Yevgeny Prigozhin, “el chef de Putin” envió un mazo ensangrentado al Parlamento Europeo (VIDEO)

El jefe del Grupo Wagner, vinculado al Kremlin, afirma haber enviado un mazo ensangrentado al Parlamento Europeo.

El confidente cercano de Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin, estaba respondiendo a una votación para declarar a Rusia un “estado patrocinador del terrorismo” y a sus mercenarios un “grupo terrorista”.

Traducción libre de lapatilla.com

Untada con sangre artificial, el arma de metal lleva el logo y el nombre de la empresa militar privada rusa, y fue entregada en un estuche de violín.

El oligarca ha utilizado la guerra en Ucrania para afianzarse en la política rusa, luego de que su empresa apareciera por primera vez en el país en 2014, donde participó en la anexión de Crimea. Su macabro mensaje se relaciona con un video de un ex mercenario que fue ejecutado con un mazo en la cabeza después de cambiar de bando durante la invasión.

El hombre, que se identificó como Yevgenny Nuzhin, aparecía con la cabeza pegada a una pared de ladrillos. El hombre de 55 años afirmó que fue secuestrado en Kiev en octubre y apareció en un sótano.

“Me golpearon en la cabeza y perdí el conocimiento y di la vuelta en este sótano”, dijo. Me dijeron que iba a ser juzgado. Momentos después, un hombre no identificado detrás de Nuzhin le clavó un mazo en un costado de la cabeza y el cuello. Se puede ver a la víctima atada derrumbándose en el suelo mientras el hombre le da otro golpe en la cabeza.

El vídeo fue colgado en un canal de Telegram, previamente conectado con el Grupo Wagner, bajo el título “El martillo de la venganza”.

Cuando se le pidió que comentara, Prigozhin dijo en comentarios publicados por su portavoz que el video debería llamarse “Un perro recibe la muerte de un perro”.

??social media share?, in which allegedly a representative of Yevgeny Prigozhin handed over to a «representative of the ??Parliament»a violin case with a sledgehammer inside, engraved with Wagner PMC logo and with traces of «blood» on the handle, calling it an «information case» pic.twitter.com/58SJqCyWUE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 23, 2022