El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 26 de noviembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No te pelees con la vida porque las cosas no son como deseas. Vívela, ponte en acción, acepta lo que no puedes cambiar, deja que fluya, pero sobretodo, disfrútala. Es Sábado y debes aprovecharlo al máximo

Tauro

Te sientes un poco desconectado de todo y de todos. Quieres espacio para poder hacer tus cosas, pero no sabes como decírselo a tu pareja. Solo dilo y ya. No te guardes nada, si liberas tus emociones, liberas tu alma.

Géminis

Amate, valórate, respétate, pero sobre todo entiende que no eres perfecto, de hecho, nadie lo es. Escúchate y entiende a tu cuerpo cuando te habla, porque eres y serás lo más importante que tengas.

Cáncer

No hagas lo que no quieras hacer, ni dejes de hacer lo que desees. Impón tus propias reglas del juego y haz las cosas a tu manera, en base a tus convicciones. En pocas palabras has lo que te haga feliz.

Leo

Te sientes sensible y vulnerable, incluso expuesto. Es como si otros pudiesen ver dentro de ti y se dieran cuenta de la noche a la mañana de tu lado más oscuro. No temas mostrarte tal cual eres.

Virgo

Hay sueños, metas y pensamientos que dejaste atrás porque no era el momento o porque no tenías las herramientas en las manos, pero ahora que las condiciones son favorables puedes reactivarlas.

Libra

Hay experiencias del pasado que te costaron sudor y lágrimas, pero no quieres sufrir más. Necesitas vivir de otra manera y estás dispuesto a dar el primer paso para libértate. Atrás queda la persona sufrida que sobredimensiona cada situación. Ahora eres más práctico.

Escorpio

Todo está dicho. Las cartas están sobre la mesa y ahora sólo hay que darle tiempo al tiempo, permitir que todo fluya y que pase lo que tenga que pasar. Y si no para pasa trate de hacer que suceda.

Sagitario

Estás en el medio de una encrucijada y no sabes hacia adonde debes ir, ninguna de las dos opciones es lo suficientemente atractiva como para elegir alguna. No te apresures, espera que se presente una mejor.

Capricornio

Tu pasión está a flor de piel. Quieres sentir, vivir, expresarte, pero sobretodo quieres que tu pareja experimente entre tus brazos un momento tan intenso que nunca pueda olvidarlo.

Acuario

Si te caíste, levántate, si fallaste, inténtalo otra vez. Hazlo tantas veces como sea necesario, porque aunque a veces las cosas no son fáciles, tampoco son imposibles.

Piscis

Tienes dudas pero igual te atreves. No hay nada que te detenga. Vas tras lo que quieres cuando quieres, consciente de las consecuencias de cada decisión que tomes.