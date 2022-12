Jefa de Policía de Tampa intentó evadir una infracción de tránsito mostrando su placa (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una jefa de policía de Tampa fue puesta en licencia administrativa después de mostrar su placa cuando la detuvieron durante una parada de tráfico.

Por New York Post

La jefa de policía de Tampa, Mary O’Connor, y su esposo conducían un carrito de golf sin matrícula en Oldsmar, Florida, a casi 20 millas de Tampa, cuando el condado de Pinellas detuvo a la pareja.

Después de confirmar que la cámara corporal del oficial estaba grabando, O’Connor saca su placa.

“Soy el jefe de policía de Tampa”, mencionó O’Connor con una sonrisa. “Espero que nos dejes ir esta noche”.

“Te ves familiar”, respondió el oficial antes de dejar que la pareja se fuera. “Si alguna vez necesita algo, llámeme”, expresó O’Connor mientras le entregaba una tarjeta al oficial.

“I’m the police chief from Tampa…I’m hoping you’ll just let us go.” Tampa Police Chief Mary O’Connor pulls rank on deputy to get out of traffic violation. She’s been put on administrative leave. pic.twitter.com/AUsPDemdrS

— Mike Sington (@MikeSington) December 3, 2022