Senadores republicanos y demócratas predicen apoyo continuo de EEUU a Ucrania (Video)

El Congreso de los Estados Unidos está considerando la solicitud de la Casa Blanca de 38.000 millones de dólares en apoyo adicional para Ucrania en su defensa contra la agresión de Rusia. La senadora demócrata Jeanne Shaheen y el senador republicano Jim Risch dicen que creen que la ayuda se aprobará en las próximas semanas.

Por Voa

Los dos senadores han sido firmes partidarios de la ayuda a Ucrania, parte del apoyo bipartidista del Congreso que, si se aprueba el último proyecto de ley de asignaciones, entregará más de 100.000 millones en ayuda a Ucrania este año.

El 30 de noviembre, los senadores se reunieron con Ia Meurmishvili, editora en jefe del servicio de la VOA para Georgia, para discutir la política de EEUU hacia Ucrania y Rusia, y la probabilidad de que el Congreso continúe respaldando a Ucrania en 2023.

Shaheen dijo que las lecciones de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo relevantes en el contexto de Ucrania y que Occidente debe detener a Rusia antes de que invada otros países de Europa. Sobre el suministro de armas a Ucrania, Risch dijo que Estados Unidos no debería involucrarse en la autodisuasión por temor a que Rusia intensifique la guerra. Dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, debería pensar en cómo evitar la escalada de Estados Unidos.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

VOA: La OTAN reafirmó su compromiso de 2008 de que Ucrania algún día se convertirá en miembro. ¿Cree que la reafirmación está impulsando la membresía de Ucrania en la OTAN? ¿Y cuándo cree que Ucrania puede unirse a la OTAN?

Shaheen: Bueno, lamentablemente, Ucrania en este momento está involucrada en una guerra brutal por la invasión no provocada de Rusia. Pero creo que la aspiración de que Ucrania pueda unirse a la OTAN es muy importante. Y para la UE, para la OTAN, para que la alianza occidental los apoye mientras luchan en esta guerra contra Rusia es absolutamente crítico. Porque no podemos permitir que dictadores como Vladimir Putin piensen que pueden trastocar el orden internacional basado en reglas y simplemente apoderarse de cualquier país porque les gustaría. Y luego, cometer crímenes de guerra y atrocidades, bombardear a civiles, bombardear hospitales y escuelas. … Es impensable en una sociedad civilizada. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para apoyar a los ucranianos.

Risch: Estoy de acuerdo con eso. Agregaría que la OTAN es tan fuerte como nunca la he visto en la OTAN, y creo que se está fortaleciendo cada día. No hay deterioro. La OTAN está comprometida a hacer aquello para lo que se formó la OTAN. El artículo 5 significa exactamente lo que dice: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Les hemos dicho claramente a los rusos que no cederemos ni una pulgada del territorio de la OTAN, ya sea en el Báltico, en Londres o en Los Ángeles. No cederemos ni un centímetro del terreno de la OTAN, y todos trabajaremos codo con codo para defenderlo.

Cuando se trata de que Ucrania se una a la OTAN, Ucrania o cualquier otro país es bienvenido a unirse a la OTAN siempre que cumpla con los requisitos. Nos sentimos fuertemente acerca de eso. Si Ucrania cumple con los requisitos, y Ucrania quiere unirse a la OTAN, entonces debería permitirse el ingreso de Ucrania. Ni Rusia ni ningún otro país debería poder ponerse de pie y decir: ‘No, no puedes ir a donde quieres ir’. Todo país es soberano y debe tener ese derecho de entrar en cualquier tipo de alianza que desee para su defensa.

VOA: La administración Biden ha solicitado $ 38 mil millones adicionales para asistencia a Ucrania. ¿Crees que se aprobará antes del recreo?

Shaheen: Yo sí. Creo que todavía hay un fuerte apoyo bipartidista y bicameral para Ucrania. Entendemos que Ucrania está luchando por las democracias en todo el mundo, y el papel de las democracias está en juego aquí en esta guerra.

Risch: Putin ya ha perdido esta guerra. Se dispuso a ocupar ese país. Es obvio para el mundo que nunca ocupará ese país. Si hablas con los ucranianos, pelearán en la calle con palos de escoba si es necesario, pero los rusos nunca ocuparán ese país. Entonces, ¿cuál es su rampa de salida? No lo sé, pero será mejor que encuentre uno.

VOA: ¿Apoya la idea de proporcionar a Ucrania los misiles Patriot y la otra artillería de largo alcance que han estado pidiendo, que la administración ha dudado en proporcionar?

Risch: He querido mejorar durante algún tiempo. Los ucranianos luchan con una mano atada a la espalda. Tienen un país adyacente a ellos que los ha invadido y está cometiendo todas estas atrocidades. Además de eso, en las últimas semanas, [los rusos] han hecho todo lo posible para eliminar totalmente la infraestructura [de Ucrania] para calefacción, electricidad y todo lo demás. No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver que eso suceda.

Algunas personas en la administración, no todas, dicen: ‘Oh, ya sabes, no queremos escalar’. Eso es una tontería. Quiero que Putin se despierte por la mañana preocupado por lo que va a hacer que pueda hacer que nos intensifiquemos. Tenemos que escalar, o perderás la guerra. Entonces, estoy con todo. Creo que los Patriots están bien. Si dependiera de mí, incluso desde el principio, dije que deberíamos darles aviones. Cuando luchamos en Corea, cuando luchamos en Vietnam, los rusos suministraron aviones a reacción al enemigo y entrenaron a los pilotos. Es hora de devolver el favor, en lo que a mí respecta.

Shaheen: Creo que esa es la intención de los EE. UU. Estamos trabajando de cerca con nuestros aliados y con los ucranianos en lo que necesitan y proporcionándoles tan pronto como podamos las armas que necesitan. Creo que tenemos que seguir haciendo eso.

VOA: El mundo, especialmente Occidente, está comenzando a hablar sobre cómo Ucrania saldrá de esta guerra, que será un país unido, democrático y soberano en Europa que solo se fortalecerá a partir de este momento. No sabemos mucho acerca de cómo saldrá Rusia de ella. ¿Cómo ve a Rusia después de esta guerra?

Shaheen: Tuvimos una audiencia hoy en el Comité de Relaciones Exteriores con el candidato para ser embajador en Rusia. Una de las cosas de las que hablamos en esa audiencia es el difícil equilibrio que va a tener el nuevo embajador al tratar de mantener un canal abierto de comunicación con el liderazgo en Rusia y, al mismo tiempo, expresar nuestra fuerte oposición a lo que Rusia es. haciendo en la guerra en Ucrania, para expresar las preocupaciones que tenemos acerca de que Rusia se aleje de las nuevas negociaciones nucleares START, sobre su historial de derechos humanos y los detenidos estadounidenses que tienen en sus prisiones. Entonces, va a ser un desafío.

Tuve la oportunidad de hablar con Vladimir Kara-Murza, un activista de derechos humanos increíble y muy valiente, ya que planeaba regresar a Rusia. Una de las cosas que me dijo cuando le dije, ya sabes, ‘Vas a estar en prisión. ¿Por qué haces esto?’. Él dijo: ‘Porque el pueblo ruso es mejor que el gobierno de Rusia, y necesitamos que el mundo lo vea’. Entonces, espero que en algún momento, el pueblo ruso tenga eso. oportunidad para el autogobierno y para determinar su propio futuro.

Risch: En primer lugar, lo he dicho todo el tiempo: cuando esto termine, no terminará. Rusia va a sufrir esto durante mucho, mucho tiempo. El mundo cometió un error cuando cayó el Telón de Acero y Rusia fue bienvenida al escenario internacional, y todos comenzaron a hacer negocios con ellos. Los europeos realmente confiaban en ellos para obtener energía y ese tipo de cosas. Nadie siquiera concibió que comenzarían una guerra medieval en el siglo XXI. Se han retirado setecientas empresas de Estados Unidos. No van a volver allí. Hablamos con los europeos todo el tiempo. Lo han tenido con Rusia. Incluso si Putin desapareciera mañana y trajeras a un moderado, si es que existe tal cosa en Rusia, sigo pensando que pasarán décadas antes de que los rusos puedan recuperar algún tipo de credibilidad de que esto no volverá a suceder.

VOA: Hasta ahora, el Congreso ha estado unido en los temas de apoyo a Ucrania, a la región, a la OTAN y demás. Hay algunas preocupaciones de que con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, esa [unidad] pueda cambiar.

Risch: Mire, hay 535 miembros del Congreso, 100 en el Senado, 435 en la Cámara. Somos el grupo más diverso que puedas encontrar. Somos una verdadera representación de América de arriba a abajo. Como resultado de eso, hay casi todas las vistas que podría desear allí. No importa qué problema tenga, con muy pocas excepciones, siempre tendrá disidencia. Nacimos en la disidencia. Disentimos todo el tiempo. Habiendo dicho eso, cuando las cosas son apropiadas, nos reunimos.

En Ucrania, hay un apoyo fuerte, fuerte en ambas cámaras y en ambos partidos. ¿Hay un puñado de personas que son disidentes? Sí. Pero los medios aquí se enfocan en aquellos que disienten. Esa es la forma estadounidense, y así debería ser. La gente tiene derecho a expresar una opinión de cualquier lado, y luego votas y respaldas la votación. Creo que los medios de comunicación me han hecho esta pregunta varias veces, y he dicho una y otra vez que la disidencia sobre esto es de minimis, y se informa en exceso.

Shaheen: Tuvimos una delegación bipartidista y bicameral en Halifax [Nueva Escocia] hace un par de semanas, nueve de nosotros de la Cámara y el Senado. Todos estábamos virtualmente alineados con el apoyo a Ucrania y la necesidad de continuar con ese apoyo. Y eso incluía a miembros destacados de la Cámara, así como a miembros destacados del Senado. Así que creo que el Senador Risch tiene toda la razón.

Reporte de Sofía Pisani para VOA y lapatilla.com