Titanic: el error histórico de la película que llevó a juicio a su director

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

‘Titanic’, la gran película de drama y romance lanzada a las grandes pantallas de cine en 1997, logró ser una de las cintas más taquilleras de la historia, además de llevarse 40 premios importantes de la industria, como los Óscar, Golden Reel Award, One Film Critics Society, MTV Movie Award, entre otros.

Por eltiempo.com

La cinta se basa en la trágica historia del naufragio que sufrió una de las grandes propuestas de innovación tecnológica Marina, el RMS Titanic, el 14 y 15 de abril de 1912, el cual se llevó consigo más de mil vidas. El suceso quedó para la historia como uno de los desastres marítimos más catastróficos de la historia, según la ‘BBC’.

No obstante, la película se centra en ‘Jack’, protagonizado por Leonardo Dicaprio, un joven artista que ganó un pasaje para viajar a Nueva York en el Titanic y de ‘Rose’, interpretada por Kate Winslet, una mujer a quien ‘Jack’ conoció a bordo del barco y cuyo vínculo venía de la alta brecha sociedad. Se enamoraron, dejando a un lado las diferencias de clase. Sin embargo, su romance solo duró unos días y luego fueron separados por el destino, la tragedia y la muerte.

William McMaster Murdoch was the first officer of Titanic. During Mr. Murdoch's evening watch, the Titanic fatally struck the iceberg that ultimately sunk the ship. He passed in the sinking and his body was never recovered.

Today would be his 149th birthday. pic.twitter.com/mz3uhxJsFE

— Titanic: The Artifact Exhibition (@titanic_exhibit) February 28, 2022